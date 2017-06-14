Во Франции проданы две иллюстрации к "Маленькому принцу" более чем за €500 тыс.

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ПАРИЖ, 14 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Две акварельные работы Антуана де Сент-Экзюпери проданы в среду в Париже с торгов за более чем €500 тыс. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные французского аукционного дома Artcurial.
Акварели являются иллюстрациями к самому знаменитому произведению писателя и летчика - сказке "Маленький принц". Рисунки выполнены на картоне и использовались для первого издания книги.
На первом из них Маленький принц изображен сидящим на стуле и созерцающим закат солнца. На втором рисунке знаменитый литературный герой запечатлен лежащим на траве в саду. Размер обеих акварелей - 27,8 x 21,4 см.
Акварели происходят из личной коллекции супруги писателя - Консуэло де Сент-Экзюпери. Одна из них была продана за €294 тыс., тогда как ожидалось, что цена не превысит €110-140 тыс. Вторая ушла с молотка за €226 тыс. при ожидавшейся цене в €92-110 тыс.
Также с аукциона в Париже были проданы 11 подготовительных эскизов иллюстраций Сент-Экзюпери к "Маленькому принцу". Они происходят из коллекции американской любовницы писателя - Сильвии Гамильтон. На всех рисунках - пояснительные надписи, сделанные рукой Сент-Экзюпери.
С молотка ушли и несколько писем писателя, в том числе и последнее, в котором фигурирует фраза: "Если меня и собьют, я ни о чем не жалею".