"Аритмия" Бориса Хлебникова удостоена Гран-при "Кинотавра"

СОЧИ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Главный приз XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм Бориса Хлебникова "Аритмия". Сыгравший в нем Александр Яценко стал лучшим актером, звание лучшей актрисы досталось Инге Оболдиной. Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в среду в Зимнем театре Сочи.

Яценко играет в фильме (Россия, Финляндия, Германия) главную роль. Его герой Олег - талантливый врач, работает на "скорой". Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах.

Оболдина сыграла тюремную надсмотрщицу с прекрасным голосом в мелодраме Кирилла Плетнева "Жги!". "Кинотавр" - это всегда праздник", - сказала актриса, позвав на сцену свою партнершу по фильму Викторию Исаакову, чтобы разделить с ней награду.

Александр Яценко в свою очередь был краток. "Спасибо огромное", - сказал артист.

Лучший режиссер

Лучшим режиссером на "Кинотавре" стал создатель картины "Заложники" Резо Гигинеишвили. Ранее фильм входил в специальную программу "Панорама" 67-го Берлинского кинофестиваля. "Заложники" стали результатом совместного производства России, Грузии и Польши.

"Как бы не разрыдаться", - сказал со сцены режиссер. Как выяснилось, решение жюри было единогласным. "Я снимал эту картину и побеждал свои страхи ради своих детей", - добавил Гигинеишвили. Снимавший картину Влад Опельянц признан лучшим оператором.

Лента основана на реальных событиях 19 ноября 1983 года и рассказывает о попытке угона самолета группой молодых мужчин и одной женщиной. В результате погибли оба пилота, бортпроводник, несколько пассажиров и двое захватчиков.

Оставшихся в живых террористов приговорили к смертной казни, женщину - к 14 годам тюремного заключения. В картине сыграли актеры Мераб Нинидзе, Ираклий Квирикадзе и другие.

Лучший дебют

Лучшим дебютом назван фильм "Теснота" Кантемира Балагова. На 70-м Каннском фестивале картина участвовала в программе "Особый взгляд" - втором по значимости конкурсе, лента была отмечена премией Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Эта лента также получила приз от кинокритиков. Режиссер со сцены призвал кинодеятелей "не отворачиваться от Северного Кавказа, а повернуться к нему лицом".

Приз имени Григория Горина за лучший сценарий достался сценаристу фильма "Голова. Два уха" Виталия Суслина. Награда имени Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма вручена за работу над лентой "Турецкое седло" Юзупа Разыкова.

Специальный диплом

Специальный диплом жюри вручили создателям фильма "Блокбастер" - "за новый уровень жанрового кино". Премию вручал председатель жюри основного конкурса Евгений Миронов.

"Хочу поблагодарить руководителей фестиваля за высокое оказанное доверие возглавить жюри основного конкурса, - сказал он. - Спасибо отборочной комиссии за то, что это было такое разное кино, оно дает ясную картину, куда двигается российское кино".

О кинофестивале

"Кинотавр" проходил в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри возглавлял Евгений Миронов, всего в основном конкуре участвовало 14 фильмов.

Кроме основного конкурса, на фестивале прошла большая деловая программа, спецпоказы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". На площади в центре Сочи показали картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.