Израильский писатель Давид Гроссман назван победителем Международной Букеровской премии

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Израильский писатель Давид Гроссман назван победителем Международной Букеровской премииКультура 14 июня, 23:56
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ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Израильский писатель Давид Гроссман был назван в среду в Лондоне победителем Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize).
Он был удостоен награды за роман A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь входит в бар").
В общей сложности в "короткий список" вошли шесть претендентов.
В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно.
Лауреатом может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский язык. Денежная составляющая премии, которую писатель-победитель разделит с переводчиком, составляет £50 тыс. ($64 тыс.).