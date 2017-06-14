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Израильский писатель Давид Гроссман назван победителем Международной Букеровской премии

Культура
14 июня, 23:56 дата обновления: 15 июня, 0:00 UTC+3

Он был удостоен награды за роман A Horse Walks Into a Bar

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Материал из 1 страницы
Давид Гроссман

Давид Гроссман

© EPA/ALEJANDRO GARCIA

ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Израильский писатель Давид Гроссман был назван в среду в Лондоне победителем Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize).

Он был удостоен награды за роман A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь входит в бар").

В общей сложности в "короткий список" вошли шесть претендентов.

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно.

Лауреатом может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский язык. Денежная составляющая премии, которую писатель-победитель разделит с переводчиком, составляет £50 тыс. ($64 тыс.). 

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