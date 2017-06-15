Большой театр представляет премьеру новой постановки оперы Римского-Корсакова "Снегурочка"

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит 15 июня новую постановку оперы Николая Римского-Корсакова "Снегурочка".

"Это будет последняя оперная премьера завершающегося, 241-го сезона", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

Постановку спектакля осуществили музыкальный руководитель - главный дирижер Большого театра Туган Сохиев, режиссер Александр Титель, сценограф Владимир Арефьев, художник по свету Дамир Исмагилов. В качестве исполнителей заняты артисты Большого и участники Молодежной оперной программы ГАБТ, а также приглашенные солисты. Начинающаяся в четверг серия премьерных показов продолжится до 18 июня, когда зрители смогут ценить современную версию хорошо знакомой "Снегурочки", отметили в пресс-службе.

"Снегурочка": современная версия

Актуальность "Снегурочки" стала главной темой пресс-брифинга, состоявшегося перед премьерой. "Чудеса с природой этим летом очень подозрительны и неслучайны", - отметил исполнитель партии Мизгиря певец Эльчин Азизов. "Друзья шутят, мол, в Москву никак не придет тепло, пока в Большом ставится "Снегурочка", - добавил артист.

Но, как выяснилось, на сцене действительно все объекты покрыты сугробами, метут метели, задувают ветры. "Возможно, такая концепция вызовет споры", - предположил Азизов, но, по словам артиста, "это именно то, чего добивались создатели спектакля".

"Неизвестно, в каком населенном пункте и в каком времени происходит действие", - включился в диалог с журналистами режиссер Александр Титель. "Сказку "Снегурочка" Островский написал 150 лет назад, чуть моложе опера Римского-Корсакова, сочиненная на ее сюжет", - напомнил он, подчеркнув, что ставил перед собой задачу - сегодняшним языком рассказать о большой человеческой драме. При этом Титель обратил особое внимание на то, что никаких глобальных нововведений и трансформаций в классическом произведении себе не позволил.

"В сказке Берендей произносит знаменитую фразу: "В людских сердцах увидел я остуду. Исчезло в них стремление к красоте. А видятся совсем иные страсти", - процитировал режиссер. "Это был один из ключей к нашему спектаклю, в котором мы шли по авторскому пути, стараясь современным языком рассказать про любовь, про труд, про надежду, все это содержится в пьесе, а уж как нам это удалось, судить зрителям", - заявил Титель.

Такой же точки зрения придерживается и музыкальный руководитель постановки дирижер Туган Сохиев. "Как музыкант, как дирижер я рад, что замечательная опера нашего великого композитора Николая Римского-Корсакова возвращается на сцену Большого театра, где она практически жила всегда в разных интерпретациях", - сказал Сохиев.

Он, однако, не умолчал, что за время своего существования опера обросла штампами. "В детстве я, например, воспринимал "Снегурочку" как новогоднюю сказку, в которой разве что не хватало мандаринов", - заметил маэстро. Он сообщил, что в новой версии спектакля в Большом театре его авторы боролись со стереотипами, стараясь максимально приблизиться к музыкальному замыслу композитора.

"При освоении гениальной партитуры возникло ощущение остроты, дерзости", - поделился маэстро. "Теперь мы с волнением ждем реакции публики", - заключил он.

Из истории "Снегурочки"

Впервые весенняя сказка А.Н. Островского "Снегурочка" обрела сценическую жизнь в 1874 году именно на сцене Большого театра. Пышный драматический спектакль, музыку к которому написал П.И. Чайковский, был поставлен силами Малого и Большого императорских театров, но успеха не имел. Пережив несколько представлений, он был снят с репертуара.

Спустя годы, к сюжету "Снегурочки" обратился Н.А. Римский-Корсаков. Он был настолько вдохновлен поэзией произведения, что написал оперу буквально за одно лето. Первая оперная постановка состоялась в 1882 году в Петербурге, но оказалась малоудачной. Зато следующая премьера 1885 года в Московской частной опере Мамонтова ознаменовалась триумфом.

Сам Римский-Корсаков очень любил это произведение. В письме к жене он признавался: "Кто не любит моей "Снегурочки", тот не понимает моих сочинений вообще и не понимает меня".

В Большом театре эта опера ставилась неоднократно. Впервые она появилась в Большом в 1893 году, значилась в репертуаре в течение семи лет, выдержав за это время всего 24 представления. В следующий раз к "Снегурочке" обратились в 1907 году, но тот спектакль прошел только четыре раза.

Настоящую судьбу любимая опера Римского-Корсакова в Большом театре обрела лишь в 1911 году, когда дирижером был Вячеслав Сук, а режиссером - Владимир Лосский. Эта постановка была признана лучшей и продержалась в репертуаре почти 40 лет.

Яркой оказалась "Снегурочка" 1954 года - режиссер спектакля Борис Покровский сделал главной героиней Купаву, поручив эту роль Галине Вишневской. В 1978 году эту оперу поставил в ГАБТ Борис Равенских. Затем, в 2002 году "Снегурочкой" в режиссуре Дмитрия Белова открылась Новая сцена Большого театра.