"Ночь поэзии" пройдет в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. В ночь с 15 на 16 июня на Основной сцене Московского Художественного театра имени Чехова будут звучать стихи в исполнении артистов МХТ всех поколений и студентов Школы-студии МХАТ.

"Эта программа называется "Ночь поэзии в МХТ", - сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина. Она напомнила, что литературные вечера из цикла "Круг чтения" давно уже стали традицией Художественного театра, но четыре года назад один из летних поэтических вечеров завершился глубокой ночью. Успех этого эксперимента побудил театр к его продолжению, с тех пор на афише регулярно появляется "Ночь поэзии в МХТ", пояснила Малкина.

Автором идеи и режиссером проекта выступила Марина Брусникина. "В этот раз мы решили не ограничиваться современной поэзией, а представить настоящий праздник поэзии разных эпох, - рассказала Брусникина. - Можно сказать, что в эту ночь будут звучать стихи "от Сумарокова до наших дней" - стихи поэтов разных эпох в исполнении актеров разных поколений".

"Мы начнем с Александра Сумарокова, - уточнила организатор проекта, - затем представим отдельный блок стихотворений Александра Сергеевича Пушкина. Актеры старшего поколения прочтут произведения своих любимых авторов - это Блок, Гумилев, Цветаева, Ахматова, Самойлов, Ахмадулина, Бродский. А молодежь, как всегда, сосредоточится на открытии новых имен и знакомстве зрителей с современной поэзией".

В "Ночи поэзии" примут участие Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Авангард Леонтьев, Николай Чиндяйкин, Игорь Золотовицкий, Евгения Добровольская, Игорь Верник, Галина Киндинова, Александр Семчев, Анатолий Белый, Наталья Швец, Алена Хованская, Валерий Трошин, Данил Стеклов, Ксения Теплова, Дарья Юрская, Янина Колесниченко, Ольга Литвинова, Павел Ващилин и многие другие актеры МХТ, а также студенты Школы-студии МХАТ.

Начнется программа ровно в полночь, продолжительность - шесть часов с двумя антрактами.