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Скончался Алексей Баталов

Культура
15 июня, 9:19 дата обновления: 15 июня, 9:45 UTC+3

В этом году актер перенес операцию по протезированию сустава и несколько месяцев провел в больнице, с мая он проходил реабилитацию

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Алексей Баталов

Алексей Баталов

© Михаил Гутерман/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в ночь на четверг в одной из московских больниц. Об этом сообщил в четверг ТАСС помощник актера Владимир Иванов.

Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, 23 февраля он был вновь госпитализирован - у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние врачи оценивали как "средней тяжести". С мая он проходил реабилитацию.

"Алексей Владимирович скончался сегодня ночью, больше никаких комментариев", - сказал Иванов.

Биография Алексея Баталова

Алексей Баталов - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А.П. Чехова; 1953-1957). Баталов также является лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).

Одними из самых известных его работ в качестве актера стали картины "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли". В качестве режиссера Баталов поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка", "Игрок".

 

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