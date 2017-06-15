Скончался Алексей Баталов

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в ночь на четверг в одной из московских больниц. Об этом сообщил в четверг ТАСС помощник актера Владимир Иванов.
Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, 23 февраля он был вновь госпитализирован - у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние врачи оценивали как "средней тяжести". С мая он проходил реабилитацию.
"Алексей Владимирович скончался сегодня ночью, больше никаких комментариев", - сказал Иванов.
Алексей Баталов - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А.П. Чехова; 1953-1957). Баталов также является лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).
Одними из самых известных его работ в качестве актера стали картины "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли". В качестве режиссера Баталов поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка", "Игрок".