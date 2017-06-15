Костолевский: Алексей Баталов был одним из последних романтиков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Актер Алексей Баталов, скончавшийся в четверг утром на 89-м году жизни, был одним из последних романтиков. Такое мнение ТАСС высказал президент "Золотой маски", актер Игорь Костолевский.

"Это очень печальная новость. Алексей Владимирович был, наверное, один из последних романтиков, последний представитель фантастического поколения МХАТовской школы, человек огромной культуры, очень большой души", - сказал он.

Костолевский рассказал о годах работы с Баталовым. "Мне довелось с ним работать на радио, я никогда этого не забуду: мы делали "Ромео и Джульетту", я играл Меркуцио. Я был молодой артист, я помню, с каким уважением, с какой деликатностью он относился ко мне, да и ко всем, - сказал он. - Это было какое-то незабываемое время".

"Сегодня мало таких"

Алексей Баталов был потрясающим артистом, которых не часто можно встретить в современном кино, заявил ТАСС кинорежиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

"Он был потрясающим артистом. Сегодня мало таких", - сказал Говорухин. Режиссер добавил, что не имел возможности поработать с Баталовым, но восхищался его талантом.