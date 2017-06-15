Прощание с Баталовым состоится в Доме кино

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Прощение с актером Алексеем Баталовым, скончавшимся на 89-м году жизни в ночь на четверг, состоится в Доме кино, дата пока не определена.
Об этом сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.
Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, в феврале он был вновь госпитализирован - у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. С мая он проходил реабилитацию.
"Прощание пройдет в Доме кино, дату мы пока не определили, - сказал Лаврентьев. - Отпевание - в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны - на Преображенском кладбище".