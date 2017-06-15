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Прощание с Баталовым состоится в Доме кино

Культура
15 июня, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Представитель Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев отметил, что дата пока не определена

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Алексей Баталов

Алексей Баталов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Прощение с актером Алексеем Баталовым, скончавшимся на 89-м году жизни в ночь на четверг, состоится в Доме кино, дата пока не определена.

Об этом сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, в феврале он был вновь госпитализирован - у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. С мая он проходил реабилитацию.

"Прощание пройдет в Доме кино, дату мы пока не определили, - сказал Лаврентьев. - Отпевание - в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны - на Преображенском кладбище".

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