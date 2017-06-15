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Медведев назвал смерть Баталова огромной потерей для россиян, выросших на его фильмах

Культура
15 июня, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Премьер отметил уникальную способность актера всегда быть близким каждому зрителю

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал кончину актера Алексея Баталова огромной потерей для театра и кинематографа, а также для большинства российских семей, которые выросли на его фильмах. Об этом глава правительства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Не стало любимого в нашей стране актера, мастера - Алексея Владимировича Баталова. Это не просто огромная потеря для театра и кинематографа. Это потеря для большинства российских семей, которые выросли на фильмах Алексея Владимировича", - написал премьер.

"Он обладал удивительной способностью - даже с экрана или сцены всегда был близок каждому своему зрителю. Поэтому его картины и герои спустя много лет остаются для нас такими живыми и такими понятными", - подчеркнул Медведев.

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Премьер выразил соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и поклонникам актера.

Алексей Баталов умер 15 июня на 89-м году жизни.

Баталов - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957). Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).

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