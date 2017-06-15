Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея Баталова

С композитором Александрой Пахмутовой, ее супругом поэтом Николаем Добронравовым и писателем Виталием Вульфом на праздновании собственного 80-летия, 2008 год © Юрий Машков/ТАСС

С Татьяной Самойловой во время вручения премии "Кинотавр", 1997 год © Борис Кавашкин и Валерий Христофоров/ТАСС

С Николаем Михайловским и Нийоле Ожелите на съемках фильма "Зонтик для новобрачных", 1986 год © Валентин Мастюков/ТАСС

С писателем Виктором Ардовым, в семье которого он воспитывался с пяти лет. 1964 год © Валентин Мастюков/ТАСС

С Иннокентием Смоктуновским в фильме "Девять дней одного года", 1964 год. Баталов сначала отказывался от роли физика-ядерщика, но режиссер Михаил Ромм пристыдил его. "Ромм был искренне возмущен моим равнодушием к проблемам термоядерной физики", - писал актер в воспоминаниях © ТАСС

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С композитором Александрой Пахмутовой, ее супругом поэтом Николаем Добронравовым и писателем Виталием Вульфом на праздновании собственного 80-летия, 2008 год © Юрий Машков/ТАСС

С Татьяной Самойловой во время вручения премии "Кинотавр", 1997 год © Борис Кавашкин и Валерий Христофоров/ТАСС

С Николаем Михайловским и Нийоле Ожелите на съемках фильма "Зонтик для новобрачных", 1986 год © Валентин Мастюков/ТАСС

С писателем Виктором Ардовым, в семье которого он воспитывался с пяти лет. 1964 год © Валентин Мастюков/ТАСС

С Иннокентием Смоктуновским в фильме "Девять дней одного года", 1964 год. Баталов сначала отказывался от роли физика-ядерщика, но режиссер Михаил Ромм пристыдил его. "Ромм был искренне возмущен моим равнодушием к проблемам термоядерной физики", - писал актер в воспоминаниях © ТАСС

"Пришел чудный человек, красивый, высокий, снял пальто, потер руки: "Так, что мы будем делать?" И он прочитал — так, что в фильме его голос звучит как отдельный музыкальный инструмент" — так режиссер Юрий Норштейн вспоминал о своей работе с Алексеем Баталовым.

О работе не над каким-то художественным фильмом — актер озвучил роль рассказчика в мультфильме "Ёжик в тумане".

"А интересно, — подумал Ёжик, — если Лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?" И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри из мультфильма "Ёжик в тумане", озвученного Алексеем Баталовым

"Звучание его голоса знакомо всем сегодня — и новым поколениям, и его ровесникам", — говорит Юрий Норштейн, и с ним нельзя не согласиться. С одним лишь уточнением, что все знают голос, но не все знают, кому он принадлежит. Для многих Баталов — это прежде всего "Гога, он же Гоша..." из "Москва слезам не верит". При том, что сам актер никак не выделял эту роль среди им сыгранных, и более того, до самого последнего момента не хотел сниматься в фильме.

Путь в кино

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в семье актеров Московского художественного театра Владимира Баталова и Нины Ольшевской. На сцену он впервые вышел еще будучи ребенком, в годы Великой Отечественной войны, в эвакуации.

Произошло это в татарском городе Бугульма, где его мать организовала любительский театр. Первая "роль" Баталова была отнюдь не актерской. "В день первого представления я топил печи в зрительном зале, расставлял лавки, заправлял керосином лампы и давал первый звонок, изо всех сил тряся обеими руками ржавый колокольчик", — писал актер в своих воспоминаниях "Судьба и ремесло".

Еще в школьные годы Баталов сыграл свою первую роль в кино в фильме Лео Арнштама "Зоя" (1944) о Зое Космодемьянской. Баталов делился воспоминаниями, что на съемках очень растерялся и долго переживал, что больше его в кино не возьмут.

В 1950-м он окончил Школу-студию МХАТ, а уже через несколько лет получил всесоюзное признание, сыграв в фильмах классика советского кино Иосифа Хейфица "Большая семья" и "Дело Румянцева".

Фильмы стали началом большой красивой дороги актера в кинематограф. В образах Алексея Журбина и Саши Румянцева Баталову удалось воплотить новый образ молодого рабочего интеллигента — героя легко узнаваемого и принимаемого за своего зрителями. Это был важнейший момент в советском кинематографе: режиссеры стали искать актера-собеседника, размышляющего, говорящего со зрителем.

Главные роли

Две похожие роли, казалось, определили основное амплуа актера. Но Баталов смог выйти из еще не совсем глубокой колеи. В 1957 году он играет в военной драме Михаила Калатозова "Летят журавли", которая получает "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. А в 1959 году Баталов исполняет роль Дмитрия Гурова — главного героя рассказа Чехова "Дама с собачкой". Экранизировал классику все тот же Хейфиц, и именно он настоял на том, чтобы роль Гурова исполнил Баталов.

Когда Иосиф Ефимович Хейфиц дерзнул попробовать меня на роль Гурова для чеховской "Дамы с собачкой", в кулуарах студии тотчас взметнулся ураган недоумений, несогласий и разочарований. До меня долетали обрывки разговоров и всяких высказываний почтенных режиссеров, из коих (я понял), что я вообще не гожусь для этой работы по своему человеческому складу, который, скорее, подходит рабочему парню из "Большой семьи" или шоферу Румянцеву, но уж никак не чеховскому герою Алексей Баталов из книги воспоминаний "Судьба и ремесло"

Хейфиц, однако, был непреклонен, и фильм продемонстрировал, насколько многогранен талант Баталова.

Еще одним этапным фильмом для Баталова, безусловно, стали "Девять дней одного года". Этот фильм Михаила Ромма другой режиссер Карен Шахназваров позже назовет "самой шестидесятнической картиной". Он стал самым кассовым советским фильмом 1962 года, а Баталова читатели журнала "Советский экран" признали актером года.

При том, что получив "научный" сценарий (Баталову предстояло сыграть молодого физика-ядерщика, который получил смертельную дозу радиации, но все равно продолжил важный эксперимент), актер сомневался в успехе фильма. Все изменила встреча с режиссером. "Ромм был искренне возмущен моим равнодушием к проблемам термоядерной физики, моим невежеством в вопросах космического значения. Я и сегодня не верю, что физика способна сделать человечество счастливым, но уже тогда меня больше, чем самые грандиозные перспективы использования термоядерной реакции, поразил тот темперамент, та искренняя увлеченность, с которой говорил, кричал, жестикулировал, курил, ходил Ромм. Вопросы сценарные и постановочные мгновенно растаяли, как нечто совершенно недостойное внимания", - вспоминал актер.

"Москва слезам не верит" у Баталова "никакого интереса не вызывала"

На вершину всенародной славы и любви Баталова вывела роль в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Хотя сам актер довольно спокойно относился к этой своей работе. Поначалу он и вовсе отказался от роли. "И только упрямая увлеченность Меньшова ...решила дело. Кроме того, он замечательно придумал, что Гоша – это синтез моих прошлых ролей: помесь физика (он работает с учеными) и рабочего – золотые руки (вроде Журбина). ...Картину запустили. Никакого интереса ни у кого она не вызывала", - писал Баталов в книге "Сундук артиста".

Примечательно, что на роль Гоши пробовались и Виталий Соломин, Олег Ефремов, Леонид Дьячков. Меньшов даже думал предложить ее Вячеславу Тихонову. Известно, что, прочитав сценарий, Баталов согласился на роль Гоши не сразу, однако после некоторых раздумий взялся за работу. 31 марта 1981 года фильм был удостоен премии "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Радиопостановки и режиссура

В качестве режиссера Баталов снял "Шинель", "Три толстяка" и "Игрок". Особое место в творчестве Алексея Владимировича занимала работа на радио.

Среди его радиопостановок "Казаки" Льва Толстого, "Белые ночи" Федора Достоевского, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова и другие. С 1975 года Баталов преподавал во ВГИКе. С 1980 года, уже будучи профессором, заведовал кафедрой актерского мастерства. Как руководитель курса выпустил семь актерских мастерских. Являлся художественным руководителем актерского факультета ВГИКа.

С 2007 по 2013 год занимал пост президента Российской академии кинематографических искусств "Ника", был президентом кинофестиваля "Московская премьера".

В последние годы он отошел от дел, занимался литературой. Среди его работ — "Диалоги в антракте", "Судьба и ремесло", "Сундук артиста".

Алексей Баталов испытывал проблемы с сосудами, от этого у него часто кружилась голова. Во время очередного обострения болезни в январе 2017 года он упал дома и сломал шейку бедра. Спустя месяц ему сделали восстановительную операцию, после которой он уже не покидал стены московской больницы. За день до смерти в стенах больничной палаты его причастил священник. Алексей Владимирович Баталов скончался во сне, в 6 часов утра 15 июня 2017 года, на 89-м году жизни.

Прощение с актером состоится в Доме кино 19 июня в 11:30 мск.

Александра Урусова, Виктор Дятликович