Мединский пожелал создателям фильма-лауреата "Кинотавра" хорошего проката

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СОЧИ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил Бориса Хлебникова, чей фильм "Аритмия" стал обладателем Гран-при XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, и пожелал хорошего проката. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.
"Простая история, рассказанная в киноленте, смогла найти отклик в сердцах не только членов жюри, но и зрителей, присудивших картине свой приз симпатий. Желаю фильму такого же успеха при выходе на широкий экран", - приводит пресс-служба слова Мединского.
Фильм "Аритмия" на закрытии "Кинотавра" получил Гран-при, а Александр Яценко, сыгравший в фильме главную роль, был отмечен на "Кинотавре" за лучшую мужескую роль. Все критики сошлись во мнении, что картина Хлебникова - лучшая картина конкурса, а объявление итогов на церемонии публика встретила овацией.
В фильме "Аритмия" (Россия, Финляндия, Германия) герой Яценко - талантливый врач, он работает на "скорой". Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах.
Ранее режиссер сказал ТАСС, в сентябре "Аритмия" выйдет в российский прокат. "У нас пока не было ни одного показа за границей, но у нас уже есть международный дистрибьютер, - добавил он. - Международная премьера пройдет на фестивале в Карловых Варах, где картина участвует в основном конкурсе".