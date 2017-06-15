Путин заявил, что никто не запрещает "Матильду", и призвал к диалогу в рамках приличий

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" изложил свою позицию по ситуации вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" и призвал общество к диалогу в рамках приличий и закона.

Вопрос о "негативном фоне" в культуре во время "Прямой линии" поднял режиссер Сергей Безруков, находившийся в студии вместе со своим коллегой Алексеем Учителем. В качестве примера Безруков привел ситуацию, сложившуюся вокруг фильма Учителя "Матильда". Эта картина, еще не вышедшая на экраны, стала предметом критики со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, считающей, что в фильме оскверняется образ царя Николая II, причисленного к лику святых. Парламентарий инициировала ряд проверок, связанных с подготовкой картины.

Никаких запретов "Матильды" нет

Путин обратил внимание, что Россия - "большая, сложная страна, где много людей с разными взглядами, с разными точками зрения, оценками". Он также напомнил, что в отношении царской семьи "было много фильмов и в прежние времена, фильмов, так или иначе затрагивающих царскую семью, Распутина".

Причем, по оценке президента, эти картины были "гораздо более жесткие", чем та, что сделал Алексей Учитель, которого Путин назвал патриотом. "Мы с ним знакомы лично. Уважаю его как человека, настроенного патриотически (насколько я представляю его взгляды), и человека, который делает талантливые вещи", - подчеркнул глава государства.

Путин заметил, что не хотел бы вступать в спор Учителя с Поклонской, которая "имеет право на свою точку зрения". При этом он не согласился с мнением, что Поклонская пытается запретить картину. "Вы сказали, что пытаются запретить... Никто не пытается запретить", - сказал президент.

"Но у нее (Поклонской) есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается в различные инстанции", - считает Путин. "Никаких решений, каких-то запретов (по поводу фильма) нет", - подтвердил он.

Диалог в рамках приличий

В то же время глава государства призвал российское общество вести диалог, в том числе по вопросам культуры, в рамках приличий и закона. "Я очень рассчитываю, что открытый диалог в обществе сохранится. Но призываю всех, чтобы этот диалог велся в рамках приличий и - главное - в рамках закона", - подчеркнул он.

В этом контексте Путин отреагировал на заявление Учителя о подстрекательстве к проверке "Матильды".

"Абсурд заключается в том, что можно высказывать свою точку зрения, когда что-то увидишь. Я 12 июня увидел депутата Поклонскую, предложил ей посмотреть фильм, она отказалась", - сказал Учитель.

По его мнению, из-за многочисленных проверок надзорных ведомств "тратятся лишние государственные деньги". "Когда к нам приходят прокуратура, казначейство, Счетная палата, они все занимаются одним и тем же. Мы показываем документы, что все проверено и все в порядке, а они занимаются тем же. Мне кажется, что подстрекательства к этому не должно быть", - заявил режиссер.

"Да", - согласился с его высказыванием Путин.

История вопроса

Спор между режиссером "Матильды" Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Она добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие артисты.