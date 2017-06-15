Лукашенко: белорусы любили великого актера Баталова как человека огромного таланта

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР Алексея Баталова в связи с его смертью. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С его легендарным именем связаны яркие и незабываемые страницы истории советского и российского кинематографа. Фильмы с участием Алексея Баталова по праву входят в золотой фонд современной культуры", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что на белорусской земле этого "великого актера знали и любили как человека огромного таланта и прекрасной души, чья творческая и педагогическая деятельность способствовала утверждению в обществе нравственных идеалов, укреплению дружбы между братскими народами".

Алексей Баталов скончался в четверг ночью на 89-м году жизни.

Он - народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957).

Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).