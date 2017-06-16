На выставке в Центральном военно-морском музее впервые представлены 14 работ Айвазовского

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Графические работы Айвазовского из Государственного музея-заповедника "Петергоф" впервые представлены на выставке "Морская симфония Ивана Айвазовского", которая открылась в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга по случаю 200-летию со дня рождения художника. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Впервые на выставке представлены графические работы из Государственного музея-заповедника "Петергоф". 14 рисунков Айвазовского с изображением портовых городов Николаева и Севастополя исполнены в 1845-1846 годах. Художник был прикомандирован к свите императора Николая I, параллельно с живописными полотнами возникали натурные графические листы. Помимо документальной тщательности их отличает виртуозность исполнения", - цитируется в сообщении начальник музея Руслан Нехай.

На выставке представлены полотна "Бой парохода "Веста" с турецким броненосцем "Фетхи-Буленд", "Захват пароходом "Россия" турецкого транспорта "Мерсина", "Маневры Черноморского флота", "Эскадра Черноморского флота перед входом на Севастопольский рейд", а также несколько небольших картин, задокументировавших визит Николая I в Севастополь незадолго до начала Крымской войны.