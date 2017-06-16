Мультфильм о Петре и Февронии Муромских выйдет в прокат 6 июля

Кадр из мультфильма "Сказ о Петре и Февронии", режиссеры Юрий Рязанов и Юрий Кулаков, 2017 © filmpro.ru

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский мультфильм о жизни покровителей православного брака Петре и Февронии Муромских выйдет в прокат 6 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ.

"Полнометражный отечественный мультфильм "Сказ о Петре и Февронии" выходит в прокат 6 июля. В его основе исторические факты из жития святых благоверных Муромских князей Петра и Февронии, являющихся покровителями православного брака", - говорится в сообщении.

По сюжету картины, снятой режиссерами Юрием Рязановым и Юрием Кулаковым, девушка Феврония исцеляет князя Петра, отравленного колдуном. После этого у молодых людей рождается любовь друг к другу, которую им предстоит сохранить, пройдя через множество испытаний.

Как отметили в пресс-службе, при создании мультфильма "были применены технологии классической рисованной мультипликации, когда каждый кадр фильма прорисовывался художниками отдельно".

Выход мультфильма кинокомпании "Вверх" приурочен ко Дню семьи, любви и верности 8 июля, в который Русская православная церковь также празднует память святых супругов.