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Говорухин отметил постоянное увеличение финансирования объектов культуры в регионах

Культура
16 июня, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по культуре привел пример, что по инициативе "Единой России" дополнительные средства планируется выделить на сельские дома культуры

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Тенденция финансирования государством в основном столичных объектов культуры меняется в сторону постоянного роста господдержки регионов. На это указал кинорежиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин по итогам брифинга в рамках подготовки ко второму чтению поправок в бюджет.

"Сколько существует комитет по культуре, мы все время пытались изменить тенденцию, когда основные средства в бюджете, выделенные на культуру, шли на объекты, находящиеся в столицах. Эта тенденция, мне кажется, за последнее время изменена. Мы все время наблюдаем увеличение государственной поддержки в регионах", - сказал он.

Говорухин привел пример, что по инициативе "Единой России" дополнительные средства планируется выделить на сельские дома культуры, а также на поддержку театров в малых городах. "В Омске состоялся форум по культуре, по итогам которого председателем партии были даны поручения, и культуре были выделены еще 3 млрд рублей", - напомнил председатель комитета по культуре.

По его словам, учитывая то, что бюджет страны "довольно скромный, это очень большая сумма".

"Можно надеяться, что культура становится национальным приоритетом. Мы крайне благодарны руководству страны за то, что оно понимает это", - заключил Говорухин.

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