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Mirror: сыгравший в "Гарри Поттере" актер скончался на 102 году жизни

Культура
16 июня, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В пятом фильме о юном волшебнике "Гарри Поттер и Орден Феникса" Сэм Бизли исполнил роль профессора Эверарда, бывшего директор Хогвартса

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Английский актер Сэм Бизли, сыгравший в пятом из серии фильмов о юном волшебнике "Гарри Поттер и Орден Феникса", скончался в своем доме в Лондоне в возрасте 101 года. Об этом сообщает в пятницу газета Daily Mirror.

По ее информации, актер театра и кино умер во сне 12 июня 2017 года.

В "Ордене Феникса" он сыграл профессора Эверарда, который по фильму был одним из бывших директоров Хогвартса. Его портрет висел в кабинете профессора Дамблдора и штаб- квартире министерства магии.

Сэм Бизли родился в Кенсингтоне 29 марта 1916 года. Начал свою профессиональную карьеру на сцене театра в подростковом возрасте в 1930-х годах. Принимал участие в съемках картины 1995 года "Гордость и предубеждение", позже сыграл небольшие роли в фильмах "Бриджит Джонс: На грани разумного", "Агент Джонни Инглиш" и скетч-шоу "Маленькая Британия".

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