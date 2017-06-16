Mirror: сыгравший в "Гарри Поттере" актер скончался на 102 году жизни

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Английский актер Сэм Бизли, сыгравший в пятом из серии фильмов о юном волшебнике "Гарри Поттер и Орден Феникса", скончался в своем доме в Лондоне в возрасте 101 года. Об этом сообщает в пятницу газета Daily Mirror.
По ее информации, актер театра и кино умер во сне 12 июня 2017 года.
В "Ордене Феникса" он сыграл профессора Эверарда, который по фильму был одним из бывших директоров Хогвартса. Его портрет висел в кабинете профессора Дамблдора и штаб- квартире министерства магии.
Сэм Бизли родился в Кенсингтоне 29 марта 1916 года. Начал свою профессиональную карьеру на сцене театра в подростковом возрасте в 1930-х годах. Принимал участие в съемках картины 1995 года "Гордость и предубеждение", позже сыграл небольшие роли в фильмах "Бриджит Джонс: На грани разумного", "Агент Джонни Инглиш" и скетч-шоу "Маленькая Британия".