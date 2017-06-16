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Музей Джойса в Дублине предлагает посетителям виртуально побродить по роману "Улисс"

Культура
16 июня, 16:54 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

Надев 3D-шлем и наушники, можно пройти по главам книги, выполняя различные задания и набирая очки. Игра разработана студентами бостонского колледжа

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© AP Photo/Charles Krupa

ДУБЛИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Празднования "Дня Блума" (Bloomsday) в Дублине с каждым годом приобретают все больший размах и колорит. 16 июня поклонники писателя Джеймса Джойса (1882-1941) в очередной раз будут чествовать главного героя его романа "Улисс" - Леопольда Блума.

Именно в этот день - 16 июня - писатель поместил своих персонажей, увековечив важную дату своей биографии. 16 июня 1904 года состоялось его первое свидание с будущей женой - Норой Барнакл. Теперь "День Блума" в Дублине растягивается на целую неделю - стало слишком много желающих принять участия в самых разных действах, организуемых по мотивам "Улисса".

Уже с понедельника по городу бродят группы экскурсантов, повторяя в точности маршруты литературных героев. Великий писатель сделал все, чтобы облегчить им эту задачу. "Если Дублин вдруг исчезнет с лица земли, то его можно будет восстановить с помощью моего романа", - говорил Джойс.

Одним из новшеств нынешнего праздника стала возможность виртуально окунуться в одно из самых безумных произведений мировой литературы. Дублинский музей Джойса с 14 по 16 июня предлагает своим посетителям увлекательную трехмерную компьютерную "бродилку" по роману "Улисс". Надев 3D-шлем и наушники, нужно пройти по главам книги, выполняя различные задания и получая за это очки. Игра разработана студентами бостонского колледжа и сочетает в себе компьютерную графику с цифровой съемкой реальных мест Дублина.

Впервые "День Блума" отметили в 1954 году, когда писатель-сюрреалист Флэнн О’Брайен и художник Джон Райан с группой приятелей решили проследовать по маршруту главного героя "Улисса". Их литературное паломничество, однако, прервалось в пабе "Бейли", где увлеченные поклонники творчества Джойса переусердствовали с выпивкой и не смогли двигаться дальше.

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