Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: концерт Арианы Гранде в Риме прошел при повышенных мерах безопасности

Культура
16 июня, 17:32 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Был впервые применен новый порядок предупреждения террористической угрозы, только что принятый МВД Италии

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 16 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Состоявшееся в римском спортивно-концертном зале PalaLottomatica выступление американской певицы итальянского происхождения Арианы Гранде стало серьезным испытанием для правоохранительных подразделений столицы, отметила газета Il Messaggero.

Шесть тысяч человек, в основном девушек, многих из которых сопровождали родители, в минувший четверг задолго до начала концерта собрались перед входами в бывший олимпийский дворец на юго-западной окраине Рима. Были установлены металл-детекторы, в проверках участвовали свыше сотни полицейских. С середины дня прошли операции по осмотру всех прилегающих к территории дворца зданий и объектов, в том числе представительства ТАСС в Италии.

Как подчеркнул новостной канал Rai News 24, в отношении концерта Арианы Гранде был впервые применен новый порядок предупреждения террористической угрозы, только что принятый МВД Италии. Особое внимание именно к этому мероприятию объясняется тем, что после концерта Арианы 22 мая на британском стадионе "Манчестер-Арена" террористом-смертником было приведено в действие взрывное устройство. Там погибли 22 человека, около 60 были ранены.

24-летняя кино-звезда и певица, композитор, автор песен и фотомодель начала карьеру с бродвейского мюзикла "13", еще до того, как получила главную роль в телесериалах "Виктория-победительница" в 2009 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Страны
Италия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
19
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея Баталова
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
РФ разрешила использовать водительские права, выданные в Белоруссии
3
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
4
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
5
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
Генпрокуратура организовала проверки в трех регионах РФ после "Прямой линии" с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама