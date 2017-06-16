СМИ: концерт Арианы Гранде в Риме прошел при повышенных мерах безопасности

РИМ, 16 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Состоявшееся в римском спортивно-концертном зале PalaLottomatica выступление американской певицы итальянского происхождения Арианы Гранде стало серьезным испытанием для правоохранительных подразделений столицы, отметила газета Il Messaggero.

Шесть тысяч человек, в основном девушек, многих из которых сопровождали родители, в минувший четверг задолго до начала концерта собрались перед входами в бывший олимпийский дворец на юго-западной окраине Рима. Были установлены металл-детекторы, в проверках участвовали свыше сотни полицейских. С середины дня прошли операции по осмотру всех прилегающих к территории дворца зданий и объектов, в том числе представительства ТАСС в Италии.

Как подчеркнул новостной канал Rai News 24, в отношении концерта Арианы Гранде был впервые применен новый порядок предупреждения террористической угрозы, только что принятый МВД Италии. Особое внимание именно к этому мероприятию объясняется тем, что после концерта Арианы 22 мая на британском стадионе "Манчестер-Арена" террористом-смертником было приведено в действие взрывное устройство. Там погибли 22 человека, около 60 были ранены.

24-летняя кино-звезда и певица, композитор, автор песен и фотомодель начала карьеру с бродвейского мюзикла "13", еще до того, как получила главную роль в телесериалах "Виктория-победительница" в 2009 году.