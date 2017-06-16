Переезд киностудии "Союзмультфильм" в новое здание завершится к сентябрю

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Переезд киностудии "Союзмультфильм" в новое здание на ул. Академика Королева завершится к сентябрю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры РФ.

"Подразделения студии уже начали переезжать в современный комплекс, этот процесс планируется завершить к сентябрю", - отметили в пресс-службе.

Помимо киностудии в здании разместятся порядка 15-20 малых и средних российских анимационных студий.

В ведомстве напомнили, что оснащение комплекса производится за счет субсидий Минкультуры, в частности, будет приобретено оборудование для работы аниматоров во всех ключевых анимационных техниках. Здесь же будет создаваться кукольная, пластилиновая и рисованная анимация в форматах 2D и 3 D.

Новое здание осмотрел министр культуры РФ Владимир Мединский, он побывал в будущих производственных цехах и помещениях, где будут располагаться музей "Союзмультфильма" и образовательный центр.

"В настоящий момент полностью переехал административный блок, начат переезд производственных цехов, - приводит пресс-служба слова председателя правления "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой. - Есть очень сложные производственные технологические подразделения, которые пока не могут быть перевезены, поскольку они находятся в процессе производства".

Слащева также сообщила, что в коллекцию музея войдут "все архивы и шедевры киностудии, которые сохранились в виде оригиналов и авторских копий известных художников- аниматоров и кукольников".

Анимационный технопарк

В мае на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным российские аниматоры попросили присвоить новому зданию "Союзмультфильма" статус анимационного технопарка "Дом российской анимации".

Ранее киностудия получила статус индустриального партнера инновационного центра "Сколково", и, по словам Слащевой, "надеется получить разрешение распространить все те льготы, которые даст партнерство, на все здание и все студии, которые станут частью технопарка".

По словам председателя правления, планируется, что "будущий технопарк со временем вместит 400-500 сотрудников, которые, по предварительным расчетам, смогут производить до 30-35 часов контента в год". Также запланировано открытие филиалов в регионах РФ (Санкт-Петербург, Воронеж).