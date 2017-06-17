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И реклама бывает искусством: за что вручают "Каннских львов"

Культура
17 июня, 11:12 UTC+3

Во Франции открылся самый престижный фестиваль рекламы

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Материал из 1 страницы
© EPA/SEBASTIEN NOGIER

Ежегодно члены жюри фестиваля "Каннские львы" оценивают тысячи работ, присланные на конкурс из разных стран. Лучшие из них отмечаются бронзовыми, серебряными, золотыми "львами" и гран-при в нескольких категориях. В ожидании имен победителей, ТАСС вспомнил ролики, которые получили награды в прошлые годы.    

Мультфильм Justino получил гран-при фестиваля в 2016 году. Его создал мадридский филиал агентства Leo Burnett для ежегодной рождественской лотереи Испании. Главный герой анимационного фильма – ночной сторож завода. Он никогда не видел коллег – они работают в разное время, но общается с ними с помощью манекенов, которые производятся на фабрике.

Создатели этого ролика, удостоенного в 2016 году "Золотого льва", предлагают взглянуть на современный мегаполис чужими глазами. В большом городе неожиданно оказывается орангутанг, который с восхищением смотрит на миллионы огней. Видео было создано агентством adam&eveDDB для британской энергетической компании SSE.

Совместное видео музыкальной группы OK Go и российской авиакомпании S7 Airlines получило сразу несколько наград. В тексте, который появляется перед началом видео, сообщается о том, что ролик снимался в настоящем самолете при нулевой гравитации. Видео было создано российским креативным агентством "ТутковБудков".

Рекламные ролики компании Volvo Trucks несколько раз удостаивались наград "Каннских львов". В самом знаменитом их видео Жан-Клод Ван Дамм демонстрирует шпагат, стоя на подпорках двух грузовиков. В прошлом году компания получила награды за видео, в котором 4-летняя девочка с помощью пульта "гоняет" огромную машину по полигону. Ролик уже набрал более 12 миллионов просмотров. Видео создало шведское рекламное агентство Forsman & Bodenfors. 

Почему на Земле исчезли единороги? Рекламное агентство BETC Paris знает ответ на этот вопрос. Компания сняла комедийный ролик по мотивам библейского сюжета о ковчеге Ноя для французского телеканала Canal+. И получила "Серебряного льва" в 2015 году.

Рекламный ролик Dove, который получил гран-при в 2013 году, до сих пор активно репостят в социальных сетях. Создатели видео, которое получило название "Эскизы настоящей красоты", поставили социальный эксперимент. Сначала девушки описали свою внешность художнику, который их ни разу не видел. А потом образы женщин ему описали посторонние люди.  Получилось два портрета – и они сильно различались. Вы гораздо красивее, чем думаете, - таков основной посыл видео. Над роликом трудилось агентство Ogilvy Brazil.

Виктория Новикова

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