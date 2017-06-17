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Народная артистка РФ Александра Захарова отмечает юбилей

Культура
17 июня, 1:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Захаровой исполнилось 55 лет

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МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. У одной из ведущих актрис Московского театра "Ленком", народной артистки России Александры Захаровой в субботу 55-летний юбилей. Однако от шумных торжеств дочь ленкомовского худрука Марка Захарова отказалась. "Александра Марковна пожелала провести свой день с самыми близкими друзьями и родными, в общем, в семейном кругу", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленкома".

Захарова с детства мечтала стать артисткой, но родители были против, так как не видели в дочери необходимых данных. Зато их увидел актер Юрий Катин-Ярцев: набирая очередной курс в Щукинском училище, он принял в число студентов и Захарову. После завершения учебы она была приглашена на работу сразу в пять театров, но пошла показываться в "Ленком", где решением худсовета была принята в труппу.

Первую известность начинающей актрисе в итоге принес не "Ленком", а кинематограф. Она успешно снялась в телефильме Сергея Ашкенази "Криминальный талант", где исполнила главную роль - Александры Рукояткиной, и Александру Захарову узнали зрители. Но это могло бы случиться и раньше, ведь еще 19-летней студенткой она сыграла одну из ролей в фильме Марка Захарова "Дом, который построил Свифт". Но та картина оказалась под запретом, и на 10 лет легла "на полку".

Затем она снялась у Марка Захарова в "Формуле любви" и "Убить дракона". А у других режиссеров в картинах "Заложница", "Серые волки", "Невеста из Парижа", "Падение", "Приговор", "Призрак дома моего" и многих других. Кстати, первую серьезную роль в театре - Офелию в "Гамлете" - Александра Захарова получила не от отца, а от режиссера спектакля Глеба Панфилова. И все же главным режиссером в ее жизни был и остается Марк Захаров, у которого она играла и в "Поминальной молитве", и в "Варваре и еретике", и в "Шуте Балакиреве". А сейчас занята аж в восьми спектаклях, в их числе и самый новый - "День опричника" по романам Владимира Сорокина.

При этом, по словам Марка Захарова, он "всегда старался объективно относиться к возможностям дочери". "Мне кажется, я сумел так организовать жизнь в театре, что Александра Захарова не вызывает ревностных отношений", - заметил ленкомовский худрук.

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