Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун сравнил обсуждение своего документального фильма "Интервью с Путиным" в американской прессе с недельным фестивалем ненависти к внешнему врагу, описанным в романе- антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". Своим мнением Стоун поделился в интервью "Российской газете", отрывок из которого опубликован на сайте издания.

"Это организованная неделя ненависти. Прямо министерство правды", - сказал он.

Режиссер добавил, что считает отвратительным скандал "Рашагейт" (по аналогии со скандалом "Уотергейт", разгоревшимся в США в 1972-1974 годах и закончившимся отставкой президента Ричарда Никсона), связанный с предполагаемым вмешательством Кремля в президентские выборы в США. "На самом деле (СМИ - прим. ТАСС) ненавидят Трампа. Но они как-то объединили двух людей и возникает путаница. Хотя они никогда и не встречались, говорят, что сплели крупный заговор", - сказал он.

Роман британского писателя Джорджа Оруэлла "1984" описывает жизнь вымышленного тоталитарного государства Океания со столицей в Лондоне. Главный герой, Уинстон Смит, работает в министерстве правды - ведомстве, занятом фальсификацией новостей и истории страны сообразно текущей политике правящей партии, возглавляемой Старшим Братом.

В мае объединение владельцев американских кинотеатров United State of Cinema в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа организовало коллективный просмотр экранизации романа в 185 городах Америки. В начале этого года в связи с ростом популярности романа в США было дополнительно выпущено 75 тыс. экземпляров книги.

Премьера нового документального фильма режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью. Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.