Полу Маккартни исполняется 75 лет

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ЛОНДОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британский композитор, певец, мультиинструменталист, экс-битл и самый богатый музыкант мира Пол Маккартни празднует юбилей: ему исполняется 75 лет.
К этому событию было приурочено решение королевы Елизаветы II о награждении сэра Пола Орденом кавалеров почета - наградой, которую могут иметь не более 65 человек, одновременно живущих на этой планете.
Маккартни является одним из основателей популярной британской рок-группы The Beatles. Музыкант неоднократно становился обладателем премии "Грэмми", он также является кавалером ордена Британской империи.
В 2011 году Маккартни получил признание как один из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории.