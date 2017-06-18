Звезда Римаса Туминаса зажглась на Аллее славы в румынском городе Сибиу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Звезда художественного руководителя Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссера Римаса Туминаса была открыта в минувшую субботу на Аллее славы в румынском городе Сибиу, где в 24-й раз проходит один из крупнейших в Европе Международный театральный фестиваль Sibiu. По традиции торжественная церемония открытия именной звезды состоялась под занавес форума, который завершает свою работу в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе Вахтанговского театра.

"В настоящее время Римас Туминас вместе с возглавляемой им труппой находится на гастролях в Нью-Йорке и лично не смог присутствовать на открытии именной звезды в румынском городе Сибиу, куда вместо себя отправил своего заместителя Дмитрия Трубочкина", - уточнили в пресс-службе.

Однако еще десять дней назад вахтанговцы вместе с Туминасом были в Сибиу. Как ранее сообщал ТАСС, 24-й фестиваль Sibiu открылся 9 июня спектаклем "Минетти", который по пьесе Томаса Бернхарда поставил в Театре имени Вахтангова Туминас в содружестве со своей постоянной командой в составе сценографа Адомаса Яцовскиса, композитора Фаустаса Латенаса, хореографа Анжелики Холиной.

В главной роли - народный артист России Владимир Симонов, также сыграли Людмила Максакова, Алексей Кузнецов, Агнесса Петерсон, Максим Севриновский, Полина Кузьминская, Виталийс Семеновс, Мария Волкова, Эльдар Трамов, Ольга Боровская, Лилия Гайсина.

"Минетти" также сыграли 10 июня. Оба показа прошли с аншлагом и имели большой успех - публика аплодировала стоя. Под занавес престижного форума, как и было запланировано, состоялось открытие именной звезды Туминаса в Сибиу.

Фестиваль Sibiu и Аллея славы

Международный театральный фестиваль Сибиу (Sibiu International Theatre Festival), объединяющий лучшие театральные силы Европы и мира, ежегодно проводится с 1993 года. Сегодня он является одним из крупнейших фестивалей Европы и третьим по значимости на континенте после британского в Эдинбурге и французского в Авиньоне.

Каждый год на фестиваль съезжаются представители более 70 государств, а посещают около 600 тыс. зрителей.

Аллея славы в Сибиу была официально заложена в 2013 году, тогда же на ней загорелись первые звезды - Сильвиу Пуркарете, Арианы Мнушкиной и Деклана Доннеллана. Затем появились памятные знаки в честь Питера Брука, Петера Штайна, Кристиана Лупы, Тима Роббинса, Кристофа Марталера, Томаса Остермайера, Алвиса Херманиса, Люка Персеваля.

Из российских мастеров театра звезд удостоены режиссер Лев Додин и актер Евгений Миронов.