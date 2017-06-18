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СМИ: Бейонсе родила двойню

Культура
18 июня, 6:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Пол детей, а также их имена и точная дата рождения не указываются

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Знаменитая американская певица Бейонсе родила двойню. Об этом сообщил в субботу журнал People.

По данным его источников, певица и ее муж, известный рэпер Джей-Зи, "счастливы и уже начали делиться этой новостью с членами своей семьи и ближайшими друзьями".

Пол детей, а также их имена и точная дата рождения не указываются. Официального подтверждения данной информации со стороны представителей певицы также пока не поступало.

В феврале Бейонсе разместила в соцсети Instagram свою фотографию, на которой было видно, что она беременна. "Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Мы были благословлены сразу дважды. Мы очень благодарны за то, что в нашей семье прибавятся двое, и спасибо за наилучшие пожелания", - написала тогда 35-летняя певица.

Супругом исполнительницы, настоящее имя которой - Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, является американский рэпер Шон Кори Картер, более известный под псевдонимом Джей-Зи. В январе 2012 года у них родилась дочь, которую назвали Блю Айви Картер.

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