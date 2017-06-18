Вахтанговский "Дядя Ваня" завершает гастроли в Нью-Йорке и переезжает в Бостон

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Евгения Вахтангова завершает в воскресенье гастроли в Нью-Йорке и переезжает в Бостон. На американской афише российской труппы только один спектакль - "Дядя Ваня" по пьесе Чехова в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса.

"Сегодня состоится заключительное, четвертое по счету, представление "Дяди Вани" в Нью-Йорке, после чего вахтанговцы переедут с этим спектаклем в Бостон, где и продолжат свои гастроли по США", - сообщили ТАСС организаторы фестиваля "Вишневый сад" (Cherry Orchard), в рамках которого проходит гастрольный тур Вахтанговского театра.

"Вишневый сад" проводится в США уже пятый год подряд. За это время вахтанговцы были приглашены на смотр трижды. В 2014 году - со спектаклем "Евгений Онегин", в июне 2015 года - с "Улыбнись нам, Господи", в нынешнем году - с "Дядей Ваней", все три постановки осуществлены Римасом Туминасом в сотрудничестве с его постоянными соавторами - сценографом Адомасом Яцовскисом и композитором Фаустасом Латенасом, которые и сейчас, в заокеанском турне, составляют компанию режиссеру.

По традиции спектакли, значащиеся в программе "Вишневого сада", показываются на сцене New York City Center, зал которого вмещает две тысячи зрителей. На заключительное представление, по словам организаторов фестиваля, были проданы все билеты.

Роли в пьесе исполняют российские актеры Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Людмила Максакова, Анна Дубровская, Артур Иванов, Мария Бердинских, Евгения Крегжде, Сергей Епишев и другие.

Почти все они играют в "Дяде Ване" с самого первого представления. На открытии гастролей в Нью-Йорке спектакль был показан в 201-й раз.

Стихи в честь Театра Вахтангова

"Потрясающе. Берет за душу. Есть о чем задуматься", - делились впечатлениями зрители после просмотра спектакля.

"Дядя Ваня" меня потряс, как и все три спектакля Римаса Туминаса, показанные в Америке, - рассказал корреспонденту ТАСС один из зрителей. - А после просмотра "Евгения Онегина" я написал стихотворение, которое называется "Проникновение" и посвящается Римасу Туминасу".

На этих словах мимо проходил Туминас, и поэт смог прочитать свои стихи непосредственно адресату. "Пришлите мне, пожалуйста, свои стихотворные впечатления о спектакле "Евгений Онегин", - попросил Туминас и поинтересовался, не навеял ли и "Дядя Ваня" поэтические строки.

Критика от Туминаса

Сам Римас Туминас раскритиковал игру актеров. "Грубее стали играть, начали представлять какую-то обыкновенную интригу, убивая тем самым тонкий, удивительный, уникальный сюжет Чехова", - сказал Туминас в беседе с ТАСС.

"Победители приехали, третий раз в Америке, уже вроде бы и доказывать ничего не нужно. Ну, как же так? - недоумевал режиссер. - Такой долгий путь проделали, чтобы быть поверхностными, небрежными, шаблонными. В первый вечер они разочаровали меня, сделали очень больно".

Туминас рассказал, что на следующий день после первого показа "Дяди Вани" в Нью-Йорке назначил репетицию на 10 утра. "Недовольны были некоторые. Перепутали развлечение с работой, идет потеря вкуса, а этого нельзя допустить", - уверен режиссер.

"Нельзя закрыться в имении, надо раздвигать стены, чтобы чеховская история становилась общечеловеческой, сильной и красивой", - заявил Туминас.

Впрочем, американская публика, похоже, не заметила тонкостей и шероховатостей, столь взволновавших режиссера. "Дядю Ваню" в Нью-Йорке приняли восторженно. Каждый вечер спектакль завершался овацией, зрители аплодировали стоя.

Продолжение заокеанского турне

Завершив выступления в Нью-Йорке, вахтанговцы проследуют в Бостон, где "Дядю Ваню" сыграют дважды - 20 и 21 июня на сцене Cutler Majestic Theatre. Последним пунктом их заокеанского тура станет Торонто. Выступления состоятся на фестивале Luminato - 24, 25 июня на сцене John Bassett Theatre.

Luminato Festival в Канаде причислен к разряду крупнейших форумов искусств Северной Америки и ежегодно проводится в Торонто в июне в течение 10 дней. Вахтанговский театр впервые приглашен для участия в этом смотре, хотя его спектакли - "Евгений Онегин", "Улыбнись нам, Господи", "Крик лангусты" (последний - в постановке Михаила Цитриняка) уже успели покорить канадских зрителей во время ранее совершенных гастрольных туров.