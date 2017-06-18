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Вологда отмечает 110-летие писателя Варлама Шаламова

Культура
18 июня, 12:43 UTC+3 ВОЛОГДА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Мероприятия в честь памятной даты привлекли в город около тысячи гостей из России и зарубежья

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ВОЛОГДА, 18 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Многоформатный проект "Варлам Шаламов. 110" проходит в эти дни в Вологде - 18 июня исполнилось бы 110 лет уроженцу Вологды Варламу Шаламову, создателю известных "Крымских рассказов", написанных им после лагерей ГУЛАГа и впоследствии переведенных на несколько языков мира. Мероприятия в честь памятной даты привлекли в Вологду около тысячи гостей из России и зарубежья, рассказал ТАСС заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

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"Мы не совсем ожидали, что интерес к творчеству Варлама Тихоновича будет настолько высок, все-таки его произведения и философия - непростые, это размышления о судьбе, трагедии человека, всей России, о власти. Организовано множество разноформатных мероприятий, откликнулись ученые, звезды театра и кино. Одна из уникальных вещей нынешнего фестиваля в том, что вологодский театр танца поставил танцевальную постановку по произведениям Шаламова, что очень необычно и заслуживает внимания. На все мероприятия проекта "Варлам Шаламов. 110" ожидается около тысячи гостей", - сказал ТАСС Васильев.

Проект начался c выставки "Варлам Шаламов. Жить или писать", которая открылась в вологодской частной картинной галерее "Красный мост", рассказал ТАСС заместитель начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Шевцов.

"Выставка впервые была показана в 2012 году в Праге, а потом посетила 15 европейских городов, в том числе, Варшаву, Будапешт, Ригу, Бремен, Гейдельберг, Москву и Санкт-Петербург. Сейчас экспозиция прибыла на родину писателя. Ее создатели, граждане ФРГ Кристина Линкс и Вильфрид Ф. Шеллер долгое время работали в центральных музеях Москвы, Санкт-Петербурга, в мемориальном музее в доме Шаламова в Вологде, причастен к проекту также немецкий институт Гёте", - отметил Шевцов. В экспозиции собраны личные документы Шаламова, фотографии, статьи, плакаты, отрывки документальных фильмов.

Московский театр "Сфера" подготовил спектакль "По снегу… Колымские рассказы", который был показан на сцене Театра для детей и молодежи. В субботу актер Вениамин Смехов сыграл моноспектакль "Я забыл погоду детства…" по произведениям Шаламова и любимых его классиков - Пушкина, Мандельштама, Блока, Северянина, Маяковского.

17-18 июня в Вологде проходит XIV Международная научная конференция "Проблемы российского самосознания: судьба и мировоззрение В. Шаламова" с участием ученых Института философии РАН, представителей российских вузов. Большая программа, включающая экскурсию, открытие выставки, круглый стол "Место и значение В. Т. Шаламова в современном российском самосознании" проходит 18 июня в Шаламовском доме - двухэтажном особняке в Вологде, где родился и жил Шаламов до отъезда в Москву в 1924 году.

В помещениях дома, где когда-то жила семья писателя, сейчас располагается мемориальный музей Шаламова, а в остальных - один из залов Вологодской картинной галереи. Завершит череду мероприятий литературно-музыкальный вечер "Я с вами - я живой", который по традиции также пройдет в Шаламовском доме.

Биография

Варлам Шаламов родился 18 (5 - по старому стилю) июня 1907 года в Вологде в семье священника Тихона Шаламова и учительницы Надежды Воробьевой. В 1926 году он поступил в Московский госуниверситет, скрыв свое происхождение, за что через два года был отчислен.

Первый арест состоялся в 1929 году после облавы в подпольной типографии при печатании троцкистских листовок. После трех лет лагерей был восстановлен в правах, вернулся в Москву. В 1937 году был осужден на пять лет за "контрреволюционную троцкистскую деятельность", в 1943 году - на 10 лет лагерей "за антисоветскую деятельность", которые провел на Колыме.

В 1956 году был реабилитирован за отсутствием состава преступления и вернулся в Москву, с 1954 года начал работать над сборником прозы "Колымские рассказы", решив посвятить всю оставшуюся жизнь тому, чтобы "сказать правду, как бы она ни была страшна", писал он Александру Солженицыну.

Шаламов умер в 1982 году на 74-м году жизни от острой сердечной недостаточности в московском интернате для психохроников №32. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

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