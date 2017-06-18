Фильмы "Теснота" и "Я не мадам Бовари" удостоены Гран-при кинофестиваля имени Тарковского

ИВАНОВО, 18 июня. /ТАСС/. Гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который проходил в Ивановской области, удостоены две картины - "Теснота" режиссера Кантемира Балагова (Россия) и "Я не мадам Бовари" Фэн Сяогана (Китай). Церемония закрытия киносмотра началась с минуты молчания в память о народном артисте СССР Алексее Баталове, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Очень приятно, что фильм выделили, тем более такие профессионалы. Я надеюсь, что эти награды помогут мне в дальнейшем", - сказал ТАСС Кантемир Балагов.

Президент кинофестиваля "Зеркало", режиссер Павел Лунгин отметил, что конкурсная программа этого года была сильной. "Главное - что фестиваль жив, мы снова видим тут прекрасных молодых людей. Очень сильная конкурсная программа, очень сильные внеконкурсные программы. И давайте выдвинем новый лозунг: "Наш фестиваль - это главный не гламурный фестиваль", - отметил он.

За "Лучшую работу режиссера" отмечена картина "Краткая экскурсия" (Игорь Бежинович, Хорватия), "За профессиональные достижения" - операторская работа в фильме "Сексуальная Дурга" (режиссер Санал Кумар Сасидхаран, Индия). Специальное упоминание жюри получили два фильма - "Глупая птица" (режиссер Хуан Цзи, Рюдзи Оцука, Китай) и "Фелисите" (режиссер Ален Гомис, Франция-Сенегал). Приза зрительских симпатий удостоена кинолента "Теснота" (режиссер Кантемир Балагов, Россия).

Третий год подряд конкурсную программу фестиваля смотрело жюри молодых киноведов и кинокритиков, премию "Голос" они вручили двум работам - "Тесноте" и "Краткой экскурсии" (режиссер Игорь Бежинович, Хорватия).

Жюри конкурса документальных фильмов присудило "Большое Зеркало Артдокфеста" фильму "В центре циклона" (режиссер, автор сценария и оператор Лиза Козлова), "Малое Зеркало" - фильму "Освобождение: инструкция по применению" (автор сценария и режиссер Александр Кузнецов). Фильмы программы российского кино "Свои" второй год подряд смотрело жюри из девяти молодых киноманов города Иваново. Свой приз "Выбор молодых" они вручили фильму "Язычники" (режиссер Валерия Суркова).

"Мы перевернули последнюю страницу это замечательного действа - фестиваля Тарковского, когда на Ивановской земле собираются поклонники его творчества, мастера кино, режиссеры, критики … Особый поклон человеку, который открыл это действо - Павлу Семеновичу Лунгину", - отметил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Спецприз Маргарите Тереховой

Специальный приз за выдающийся артистический вклад в российский кинематограф и в художественный мир Тарковского был присужден на фестивале актрисе Маргарите Тереховой. Награду получила дочь актрисы Анна Терехова.

"Я впервые здесь. Спасибо большое всем организаторам за приглашение и за награду маме … Сейчас для нее самое главное - это ваша любовь, ваши добрые слова и, конечно же, память о ее творчестве, которое так мало, но неразрывно было связано с творчеством Андрея Тарковского", - сказала дочь актрисы.

В один из фестивальных дней в городе Юрьевец был показан фильм "Зеркало", киновед Юлия Анохина прочла лекцию "Маргарита Терехова - актриса Тарковского?" А в Иванове была открыта выставка архивных фотографий из Музея Ленкома, посвященная работе Маргарите Тереховой и Андрея Тарковского над спектаклем "Гамлет".

"Зеркало"-2017

XI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" в этом году был посвящен 85-летию со дня рождения режиссера (4 июня). Мероприятия фестиваля также прошли в Иванове и на родине Тарковского - в Юрьевце, где открыт дом- музей режиссера.

Председателем жюри "Зеркала" в этом году стал 38-летний мексиканский режиссер Амат Эскаланте - самый молодой за историю фестиваля. Кроме того, оценивали работы участников венгерский режиссер театра и кино Янош Сас, израильская актриса Хадас Ярон, актриса Елена Коренева и казахский режиссер и сценарист Жанна Исабаева.

Андрей Тарковский (1932-1986 гг.) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера - "Сталкер", "Иваново детство", "Жертвоприношение", "Ностальгия", "Зеркало", "Андрей Рублев".