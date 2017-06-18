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В честь 75-летия Маргариты Тереховой об актрисе снимут документальный фильм

Культура
18 июня, 19:59 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 18, июня. /ТАСС

В честь юбилея актрисы также готовится к выходу фотоальбом и большая книга, сообщила Анна Терехова

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Маргарита и Анна Тереховы

Маргарита и Анна Тереховы

© Сергей Метелица/ИТАР-ТАСС

ИВАНОВО, 18 июня. /ТАСС/. Документальный фильм будет снят о народной артистке России Маргарите Тереховой, которой 25 августа исполнится 75 лет. Об этом ТАСС в воскресение сообщила дочь актрисы Анна Терехова на церемонии закрытия XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который проходил в Ивановской области.

"Фильм документальный, мы начинаем снимать о маме. Мы даже собрали средства на краудфандинговой кампании, она у нас только что закончилась. Мы вот-вот планируем его начать, может быть, еще поддержки дождемся. Поскольку это будет документальный фильм, 50 минут, мы достаточно быстро планируем его сделать, может быть, к концу года мы его уже сделаем", - сказала Анна Терехова.

Она отметила, что юбилей Маргариты Тереховой планируют отметить "в тесном семейном кругу". "Моя мама сейчас нездорова … На 70-летие мы маме делали большой концерт в Доме кино, она могла присутствовать. В этом году у нас не будет таких больших мероприятий, но конкретно мы, конечно, с мамой в нашем тесном кругу семейном отметим", - пояснила собеседница агентства.

Дочь актрисы добавила, что в честь 75-летия Маргариты Тереховой родные также готовят "к выходу фотоальбом и большую книгу". "Будут несколько таких событий, посвященных маме. Мы считаем, что весь год - юбилейный, поэтому все эти мероприятия будут планомерно осуществляться", - рассказала она.

Ранее ТАСС сообщал, что на церемонии закрытия кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" Маргарите Тереховой был вручен спецприз за выдающийся артистический вклад в российский кинематограф и в художественный мир Тарковского. Получая награду, дочь актрисы подчеркнула, что самое главное для Маргариты Тереховой сейчас - "зрительская любовь, добрые слова и, конечно же, память о ее творчестве, которое так мало, но неразрывно было связано с творчеством Андрея Тарковского".

В один из фестивальных дней в городе Юрьевец, на родине режиссера, был показан фильм "Зеркало". Перед показом киновед Юлия Анохина прочла лекцию "Маргарита Терехова - актриса Тарковского?" А в Иванове была открыта выставка архивных фотографий из Музея Ленкома, посвященная работе Маргарите Тереховой и Андрея Тарковского над спектаклем "Гамлет".

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