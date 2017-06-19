Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый канал начнет показ фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

Культура
19 июня, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Первая часть фильма посвящена рассказу о начале карьеры Владимира Путина, вторая - проблемам России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый канал в понедельник, 19 июня, покажет первую серию нового документального фильма режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Мировая премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime 12 июня. Как сообщал ранее Стоун на своей странице в Facebook, права на показ выкупили телеканалы из Великобритании, Германии, Франции, Италии, где четырехсерийную ленту также планируется показать телезрителям в июне.

Читайте также новости по теме:
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
© Михаил Метцель/ТАСС

Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФ

Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла

Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев

Американские зрители 16 июня увидели последнюю, четвертую серию фильма, который Оливер Стоун, ранее трижды удостоенный премии Американской академии киноискусств "Оскар", создал на основе более десятка интервью с президентом России, состоявшихся на протяжении последних двух лет.

В этих беседах Путин дал оценку нынешнему состоянию российско-американских отношений, решительно опроверг утверждения о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом. Не уходил он и от острых вопросов по внутренней политике, в частности, о его пути к посту президента России и о личной жизни.

Как сообщил ранее режиссер в беседе с корреспондентом ТАСС, первая часть фильма посвящена рассказу о начале карьеры Путина, вторая - проблемам России. В третьей Стоун и Путин обсуждали Украину и Сирию, а в четвертой части - ситуацию после выборов США.

По словам Стоуна, в его распоряжении оказалось 20 часов записей, из которых в итоге получился четырехчасовой фильм. "Этого, как мне кажется, достаточно для того, чтобы донести основную мысль: показать Путина как политического деятеля и как человека во всей его полноте. Если вы следите за кем-то на экране на протяжении четырех часов, то вы начинаете понимать этого человека", - добавил режиссер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
19
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея Баталова
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
2
Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего в мире пассажирского самолета A380
3
Первый канал начнет показ фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
4
ВКС России рассчитывают получить сразу более 10 истребителей Т-50
5
Штаб коалиции подтвердил, что ее F/A-18E сбил сирийский Су-22, который атаковал силы СДС
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
Иран нанес ракетный удар по базам боевиков на востоке Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама