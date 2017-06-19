Первый канал начнет показ фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый канал в понедельник, 19 июня, покажет первую серию нового документального фильма режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Мировая премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime 12 июня. Как сообщал ранее Стоун на своей странице в Facebook, права на показ выкупили телеканалы из Великобритании, Германии, Франции, Италии, где четырехсерийную ленту также планируется показать телезрителям в июне.

Американские зрители 16 июня увидели последнюю, четвертую серию фильма, который Оливер Стоун, ранее трижды удостоенный премии Американской академии киноискусств "Оскар", создал на основе более десятка интервью с президентом России, состоявшихся на протяжении последних двух лет.

В этих беседах Путин дал оценку нынешнему состоянию российско-американских отношений, решительно опроверг утверждения о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом. Не уходил он и от острых вопросов по внутренней политике, в частности, о его пути к посту президента России и о личной жизни.

Как сообщил ранее режиссер в беседе с корреспондентом ТАСС, первая часть фильма посвящена рассказу о начале карьеры Путина, вторая - проблемам России. В третьей Стоун и Путин обсуждали Украину и Сирию, а в четвертой части - ситуацию после выборов США.

По словам Стоуна, в его распоряжении оказалось 20 часов записей, из которых в итоге получился четырехчасовой фильм. "Этого, как мне кажется, достаточно для того, чтобы донести основную мысль: показать Путина как политического деятеля и как человека во всей его полноте. Если вы следите за кем-то на экране на протяжении четырех часов, то вы начинаете понимать этого человека", - добавил режиссер.