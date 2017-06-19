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В Москве пройдет церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем Баталовым

Культура
19 июня, 0:28 UTC+3 /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Гражданская панихида начнется в 11:30 мск в Большом зале Дома кино на Васильевской улице, затем пройдет отпевание в храме иконы Божией Матери на Ордынке

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МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым пройдет в понедельник, 19 июня, в Москве. Актер скончался 15 июня на 89-м году жизни.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Союза кинематографистов РФ, "гражданская панихида начнется в 11:30 мск в Большом зале Дома кино на Васильевской улице, затем пройдет отпевание в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны состоятся на Преображенском кладбище, он будет похоронен рядом с мамой".

Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, 23 февраля он был вновь госпитализирован, у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние врачи оценивали как "средней тяжести". С мая он проходил реабилитацию в одном из подмосковных центов.

В интервью ТАСС супруга актера Гитана Леонтенко в мае рассказывала, что главным для Баталова всегда была работа. Он переживал и беспокоился, нужно ли еще кому-нибудь его творчество. Супруга артиста надеялась, что кто-нибудь успеет записать, как Алексей Владимирович читает свои стихи.

Биография Баталова

Миллионы зрителей помнят лучшие киноработы Баталова. Это и Гоша из фильма "Москва слезам не верит", и Гуров из ленты "Дама с собачкой", Федор Протасов из "Живого трупа", физик Гусев из драмы "Девять дней одного года", Борис из картины "Летят журавли". Всего на его счету около сорока фильмов, причем актер попробовал себя также и в качестве режиссера. Однако в последние годы он практически не снимался, в последний раз появлялся на экране в 2006 году в фильме "Карнавальная ночь-2" Эльдара Рязанова. Также Баталов несколько лет был президентом Академии кинематографических искусств "Ника".

Алексей Баталов родился во Владимире. Его мать - актриса Нина Ольшевская, отец - актер и режиссер Владимир Баталов. С пятилетнего возраста он рос в семье писателя Виктора Ардова. Окончил Школу-студию МХАТ, стал актером Центрального театра Советской Армии, работал во МХАТе. На вопрос, существует ли для него какое-то жизненное кредо, Алексей Владимирович отвечал лаконично: "У меня есть старое серебряное кольцо, тяжелое, дедовское, на котором написано: "С нами Бог и честь!" А что еще?".

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Баталов, Алексей Владимирович
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