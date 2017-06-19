Московские кинотеатры покажут лучшие фильмы с участием Баталова

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московские кинотеатры с этой недели устроят открытые показы лучших фильмов с участием Алексея Баталова. Об этом сообщил в понедельник глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером в Доме кино.

"С этой недели кинотеатрах, входящих в сеть "Московское кино", будут проходить открытые показы лент с участием Баталова, - сказал Кибовский. - Призываю всех прийти и посмотреть их на большом экране. Думаю, это будет хорошей данью памяти".

По его словам, Алексей Баталов обладал славой, она досталась ему непросто. "У него не так много ролей, но нет ни одной проходной", - сказал глава департамента.

Большой зал Дома кино заполнен до отказа. На церемонию пришли также режиссер фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов и Вера Алентова, сыгравшая в картине главную женскую роль.

Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни.

Баталов - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957). Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и других. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).