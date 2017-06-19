Концерты Дениса Мацуева в Курске, Белгороде и Липецке перенесены

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Концерты пианиста Дениса Мацуева в Курске, Белгороде и Липецке, запланированные на 19, 20 и 21 июня соответственно, перенесены на февраль 2018 года. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"К моему большому сожалению, по независящим от меня сугубо техническим причинам переносятся на февраль 2018 года три моих июньских концерта в Курске, Липецке и Белгороде", - написал Мацуев.

Он также отметил, что дорожит своей "замечательной публикой" и не отменяет выступлений. "Поэтому, если вы уже купили билеты на эти концерты и не сдали их, они будут действительны в феврале 2018 года (с 19 по 21 число)", - подчеркнул пианист.

"Я уже сейчас готовлю новую концертную программу для вас и с нетерпением жду встречи с вами", - обратился к поклонникам Мацуев.