Меньшов: вместе со смертью Баталова закончилась эпоха советского кино

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Создатель фильма "Москва слезам не верит", режиссер Владимир Меньшов считает, что вместе со смертью народного артиста СССР Алексея Баталова закончилась эпоха советского кинематографа.

"Мы прощаемся не только с Баталовым, но и с советским кинематографом, которому он принадлежал, он был главным бриллиантом советского кинематографа", - сказал на церемонии прощания в Доме кино Владимир Меньшов, в фильме которого актер сыграл одну из самых известных своих ролей.

"Сегодня кончилась громадная эпоха советского кинематографа, которую во многом воплощал Баталов, - продолжил режиссер. - Эпоха, когда кинематограф имел огромное, если не решающее, значение в воспитании людей. Они выходили, думали обсуждали то, что видели".

По словом Меньшова, актер всегда совпадал с острием времени, ему везло с фильмами, которые отражали эпоху. Баталов "прежде всего был интеллигентными человеком, аристократом", отметил он.

В последние несколько лет, по словам Меньшова, актер понимал, что уходит. "Он написал записку жене Гитаре, в которой рассказал, где хочет быть похоронен", - напомнил режиссер.

Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Он - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957). Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и других. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).