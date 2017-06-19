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Фонд братьев Стругацких планирует создать первый в РФ музей фантастики

Культура
19 июня, 14:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

В музее будет создано интерактивное пространство, интересное и взрослым, и детям, отметил глава фонда

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Аркадий и Борис Стругацкие

Аркадий и Борис Стругацкие

© из личного архива М.Н.Беркетовой/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Фонд братьев Стругацких планирует открыть в Петербурге музей фантастики.

Представители фонда ведут переговоры с властями одного из районов города для выделения помещения, сообщил ТАСС директор фонда Сергей Арно.

"Сейчас мы ведем переговоры в Московском районе. Мы говорили с заместителем главы района, он заинтересован в этом", - сказал Арно, отметив, что "если мы будем создавать музей фантастики, то это будет единственный музей в России". По его словам, концепция уже готова, теперь необходимо подготовить проект.

Он добавил, что, согласно концепции, это будет не просто музей вещей, принадлежащих Стругацким и другим писателям, фонд планирует создать интерактивное пространство, которое будет интересно и взрослым, и детям. "Наша сверхзадача - привлечь к братьям Стругацким и фантастике вообще как можно больше людей", - сказал Арно.

Аркадий и Борис Стругацкие в соавторстве написали более 25 фантастических романов, повестей и рассказов, которые стали классикой жанра и основой многочисленных экранизаций, в том числе - Андрея Тарковского ("Сталкер") и Алексея Германа-старшего ("Трудно быть богом").

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