Фонд братьев Стругацких планирует создать первый в РФ музей фантастики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Фонд братьев Стругацких планирует открыть в Петербурге музей фантастики.

Представители фонда ведут переговоры с властями одного из районов города для выделения помещения, сообщил ТАСС директор фонда Сергей Арно.

"Сейчас мы ведем переговоры в Московском районе. Мы говорили с заместителем главы района, он заинтересован в этом", - сказал Арно, отметив, что "если мы будем создавать музей фантастики, то это будет единственный музей в России". По его словам, концепция уже готова, теперь необходимо подготовить проект.

Он добавил, что, согласно концепции, это будет не просто музей вещей, принадлежащих Стругацким и другим писателям, фонд планирует создать интерактивное пространство, которое будет интересно и взрослым, и детям. "Наша сверхзадача - привлечь к братьям Стругацким и фантастике вообще как можно больше людей", - сказал Арно.

Аркадий и Борис Стругацкие в соавторстве написали более 25 фантастических романов, повестей и рассказов, которые стали классикой жанра и основой многочисленных экранизаций, в том числе - Андрея Тарковского ("Сталкер") и Алексея Германа-старшего ("Трудно быть богом").