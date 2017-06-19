Фонд братьев Стругацких планирует создать первый в РФ музей фантастики

Сергей Шнуров представил "Невероятную и правдивую историю" группы "Ленинград"Культура 19 июня, 15:52
Албин: эксплуатация рулонного газона - самый дешевый вариант для арены в ПетербургеСпорт 19 июня, 15:48
СМИ: Рауль станет заместителем генерального директора мадридского "Реала"Спорт 19 июня, 15:44
Около 70% гостей прибывают в Сочи по путевкам туроператоровОбщество 19 июня, 15:43
Минсельхоз РФ ожидает снижения урожая зерна и картофеля из-за неблагоприятной погодыЭкономика и бизнес 19 июня, 15:36
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. ДосьеБиографии и справки 19 июня, 15:30
Опера "Легенда о граде Ельце" в шестой раз прошла на берегу реки в Липецкой областиНовости партнеров 19 июня, 15:29
В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзалеПроисшествия 19 июня, 15:25
Постпред Рады в ПАСЕ не исключает введения военного положения в ДонбассеМеждународная панорама 19 июня, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Фонд братьев Стругацких планирует открыть в Петербурге музей фантастики.
Представители фонда ведут переговоры с властями одного из районов города для выделения помещения, сообщил ТАСС директор фонда Сергей Арно.
"Сейчас мы ведем переговоры в Московском районе. Мы говорили с заместителем главы района, он заинтересован в этом", - сказал Арно, отметив, что "если мы будем создавать музей фантастики, то это будет единственный музей в России". По его словам, концепция уже готова, теперь необходимо подготовить проект.
Он добавил, что, согласно концепции, это будет не просто музей вещей, принадлежащих Стругацким и другим писателям, фонд планирует создать интерактивное пространство, которое будет интересно и взрослым, и детям. "Наша сверхзадача - привлечь к братьям Стругацким и фантастике вообще как можно больше людей", - сказал Арно.
Аркадий и Борис Стругацкие в соавторстве написали более 25 фантастических романов, повестей и рассказов, которые стали классикой жанра и основой многочисленных экранизаций, в том числе - Андрея Тарковского ("Сталкер") и Алексея Германа-старшего ("Трудно быть богом").