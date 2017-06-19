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Ретроспектива отреставрированных фильмов Кончаловского пройдет на Московском кинофестивале

Культура
19 июня, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

На ММКФ покажут такие ленты российского режиссера, как "Дворянское гнездо", "Сибириада", "Первый учитель", "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж"

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Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Семь отреставрированных фильмов Андрея Кончаловского, которому в августе исполнится 80 лет, покажут на ретроспективе в рамках 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Киносмотр пройдет в Москве 22-29 июня.

"Для меня очень ценна возможность показать ретроспективу моих картин молодым людям, которые родились двадцать лет назад, а я к тому времени уже снял двадцать фильмов, и они их и не видели, естественно, - привели в понедельник слова Кончаловского в пресс-службе режиссера. - Мне очень важно их мнение, как они чувствуют и понимают жизнь. Ведь дальше жить и рулить предстоит им".

Публика увидит как ранние картины Кончаловского - на большом экране и в отреставрированных авторских копиях высокого качества. Также будут показаны фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", принесший Кончаловскому "Серебряного льва" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале 2014 года, и "Рай", также получивший "Серебряного льва" в Венеции в 2016 году.

Восстановленную картину "Курочка Ряба" (1994) представит 25 июня народная артистка СССР актриса Инна Чурикова, исполнившая в фильму главную роль. После просмотра она поделится воспоминаниями о съемках и ответит на вопросы зрителей. Также на ММКФ покажут ленты "Дворянское гнездо" (1969), "Сибириада" (1978), "Первый учитель" (1965), "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1967).

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Персоны
Кончаловский, Егор Андреевич
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Московский Международный кинофестиваль
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