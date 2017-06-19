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Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбище

Культура
19 июня, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Утром состоялось прощание с актером в московском Доме кино

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбище. Пока на его могиле, которая располагается рядом с захоронением матери актера, установлен только православный крест.

На последней церемонии были только самые близкие и друзья семьи. Утром состоялось прощание в московском Доме кино - пришли тысячи людей: очередь выстроилась на Васильевской улице уже с 10:00 мск, Большой зал Дома кино был заполнен до отказа.

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На церемонию прощания, в частности, пришли глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель комиссии Мосгордумы по культуры и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, создатель фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов, актриса Вера Алентова, космонавт Валентина Терешкова, певец Иосиф Кобзон, мультипликатор Юрий Норштейн, режиссер Алексей Учитель, актриса Татьяна Конюхова.

Николай Бурляев сказал ТАСС, что Алексей Владимирович был для него важным человеком в жизни. "Он был очень талантливым режиссером, который увидел меня в 25 лет и пригласил на свой фильм "Игрок", - отметил артист. - Это была судьбоносная встреча для меня. Баталов разглядело во мне потенциал взрослых ролей, доверив мне очень глубокую роль по роману Достоевского".

"Я горжусь тем, что являюсь ректором школы-студии МХАТ, которую заканчивал Алексей Баталов, - сказал ТАСС Игорь Золотовицкий. - Я хотел бы, чтобы мои собственные дети и выпускники всех факультетов были похожи на этого человека. Абсолютная совесть, идеальная вера в профессию - все это про Баталова. Он был настоящий патриот своего дела, обладал невероятным интеллигентным воспитанием".

Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Он - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957). Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и других. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).

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