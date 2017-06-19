Жюри литературной премии братьев Стругацких определило финалистов 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Писатели Эдуард Веркин, Василий Мидянин и Вячеслав Рыбаков стали финалистами в номинации художественной прозы международной премии в области фантастической литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких ("АБС-премии"). Об этом в понедельник сообщил журналистам в петербургском РИЦ ТАСС ответственный секретарь оргкомитета премии, писатель Николай Романецкий.

"Традиционно 21 июня финалисты награждаются. В этом году в лонг-лист были включены 33 произведения в художественной прозе и 11 произведений в критике- публицистике. Окончательно в финал вышли по три произведения. В художественной прозе это повесть Эдуарда Веркина "Звездолет с перебитым крылом", роман Василия Мидянина "Повелителей" и роман нашего известного произаика Вячеслава Рыбакова "На мохнатой спине", - сказал он.

В номинации "Критика и публицистика" в финал вышли цикл статей "Hyperfiction" Марии Галиной, "Переписка Ивана Антоновича Ефремова" Ольги Ереминой и "Высокие волны, тихие заводи" Сергея Шикарева.

Премия была учреждена в 1998 году. Изначально список финалистов определялся лично Борисом Стругацким, затем за лучшее произведение голосовало жюри. Лауреаты премии получают золотые "Медали братьев Стругацких" и денежные призы.

За годы существования "АБС-премии" ее лауреатами и финалистами стали десятки известных писателей, среди них Михаил Веллер, Виктор Пелевин, Кир Булычев, Александр Житинский, Дмитрий Быков, Вячеслав Рыбаков, Андрей Лазарчук, Михаил Успенский.