Жюри литературной премии братьев Стругацких определило финалистов 2017 года

Футболисты сборной Камеруна под музыку вышли на первую тренировку в ПетербургеСпорт 19 июня, 18:55
Эксперт: сборной России в матче с португальцами нужно уделять внимание не только РоналдуСпорт 19 июня, 18:44
МВД Франции подтвердило гибель совершившего наезд на полицейский автобус в ПарижеМеждународная панорама 19 июня, 18:34
Советник Козака: перенос Гран-при России "Формулы-1" на осень сделан в интересах зрителейСпорт 19 июня, 18:26
Синхронистка Колесниченко выступит в соло на чемпионате мира, в дуэте - с ПацкевичСпорт 19 июня, 18:18
Источник: "Локомотив" разрешил футболисту Шишкину вести переговоры с другими клубамиСпорт 19 июня, 18:18
Триумф Макрона: партия президента получила абсолютное большинство в новом парламентеМеждународная панорама 19 июня, 18:15
Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 4-5 июляМеждународная панорама 19 июня, 18:12
Профсоюз встретится с руководством КХЛ и ООО ХК "Динамо" по ситуации с долгамиСпорт 19 июня, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Писатели Эдуард Веркин, Василий Мидянин и Вячеслав Рыбаков стали финалистами в номинации художественной прозы международной премии в области фантастической литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких ("АБС-премии"). Об этом в понедельник сообщил журналистам в петербургском РИЦ ТАСС ответственный секретарь оргкомитета премии, писатель Николай Романецкий.
"Традиционно 21 июня финалисты награждаются. В этом году в лонг-лист были включены 33 произведения в художественной прозе и 11 произведений в критике- публицистике. Окончательно в финал вышли по три произведения. В художественной прозе это повесть Эдуарда Веркина "Звездолет с перебитым крылом", роман Василия Мидянина "Повелителей" и роман нашего известного произаика Вячеслава Рыбакова "На мохнатой спине", - сказал он.
В номинации "Критика и публицистика" в финал вышли цикл статей "Hyperfiction" Марии Галиной, "Переписка Ивана Антоновича Ефремова" Ольги Ереминой и "Высокие волны, тихие заводи" Сергея Шикарева.
Премия была учреждена в 1998 году. Изначально список финалистов определялся лично Борисом Стругацким, затем за лучшее произведение голосовало жюри. Лауреаты премии получают золотые "Медали братьев Стругацких" и денежные призы.
За годы существования "АБС-премии" ее лауреатами и финалистами стали десятки известных писателей, среди них Михаил Веллер, Виктор Пелевин, Кир Булычев, Александр Житинский, Дмитрий Быков, Вячеслав Рыбаков, Андрей Лазарчук, Михаил Успенский.