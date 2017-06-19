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Эксперты нашли в организме Кэрри Фишер следы наркотиков

Культура
19 июня, 21:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

Как показала токсикологическая экспертиза, Фишер употребила кокаин примерно за три дня до того, как 23 декабря у нее случился сердечный приступ

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Материал из 1 страницы
© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Патологоанатомы установили, что в организме известной по роли принцессы Леи в серии фильмов "Звездные войны" актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся в декабре 2016 года, имелись следы кокаина и других наркотиков. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете коронера в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

В документе отмечается, что, как показала токсикологическая экспертиза, Фишер употребила кокаин примерно за три дня до того, как 23 декабря у нее случился сердечный приступ на борту авиалайнера, следовавшего из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер тогда понадобилась срочная медицинская помощь, которую оказал ей медик, также летевший этим же рейсом. После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в ближайшую больницу, где она скончалась 27 декабря.

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Причиной смерти Фишер был признан синдром обстуктивного апноэ во сне, болезнь сердца и другие факторы. Патологоанатомы не уточняют, какую роль в этом сыграло употребление актрисой кокаина и других наркотиков. В ее крови также предположительно были обнаружены частицы героина и экстази. Когда именно она их приняла, установлено не было.

Кэрри Фишер - американская актриса и писательница, родилась в штате Калифорния в 1956 году. Она исполнила роль принцессы Леи Органы в серии фильмов "Звездные войны", а также снималась в кинокартинах "Когда Гарри встретил Салли", "Сердцеедки" и других. Фишер является автором романа "Открытки с края бездны", который был экранизирован.

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