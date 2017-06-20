Москвичи смогут погрузиться в мир сериала "Игра престолов" на фестивале РЕН ТВ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. РЕН ТВ во второй раз проведет в Москве фестиваль, посвященный сериалу "Игра престолов". Он пройдет 24 июня в парке Победы на Поклонной горе, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

"Поклонников сериала ждет полное погружение в вымышленный мир Вестероса, который будет создан в парке Победы на Поклонной горе, - рассказали на РЕН ТВ. - Поклонников сериала ждут не только десятки тематических развлечений, но и подарки, которые сможет получить каждый желающий".

Здесь уточнили, что гости фестиваля смогут научиться чеканить монеты, посетить уроки фехтования, поучаствовать в процессе изготовления настоящих рыцарских доспехов, а также сделать прическу у средневекового мастера.

Фестиваль не обойдется без Железного трона, занять который смогут все желающие, а также здесь будут построены замки Великих домов. Кроме того, можно будет поесть на средневековом рынке, а на территории фестиваля будет представлена кухня всех королевств из книги - например, жаркое из дичи и птицы или похлебка из рыбы.

Сериал "Игра престолов" создается по циклу романов писателя Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". В настоящий момент насчитывается шесть сезонов сериала, в июле ожидается премьера седьмого сезона.