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Создатель фильма "Коллектор" снимет комедию про детского писателя

Культура
20 июня, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Об этом сам режиссер сообщил во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Создатель фильма "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли, режиссер Алексей Красовский снимет комедию "Элефант", главным героем которой станет детский писатель. Об этом сообщил во вторник сам Красовский во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

Открывая питчинг, проходящий в Министерстве культуры РФ, заместитель главы ведомства Сергей Обрывалин отметил, что всего было подано 111 заявок, в итоге к питчингу допущено 74 игровых авторских фильмов.

Первым проект представлял Красовский. Он станет режиссером и автором сценария фильма, относящегося к "семейному кино". Главный герой будущей картины - детский писатель Валентин Шубин. По словам режиссера, "история начинается с того, что у него находят болезнь сердца, в жизни писателя появляется богатый человек по имени Тимур, который обещает ему помочь". Взамен он попросит Шубина написать историю про живущего в лесу слона со странным именем Мишка.

Также свой новый фильм представил режиссер Иван Твардовский. Его картина будет называться "Подбросы", она расскажет от отношениях сына и матери. В начале октября 2017 должны закончиться съемки ленты, прокат запланирован на весну 2018 года . Бюджет фильма - около 50 млн рублей.

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