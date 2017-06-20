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Бюджет нового фильма Кончаловского о Микеланджело составит 780 млн рублей

Культура
20 июня, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Съемки фильма начнутся 27 августа, летом 2018 года картина должна быть закончена

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский в августе 2017 года начнет съемки своей новой российско-итальянской картины "Грех" о Микеланджело, бюджет ленты составит 780 млн рублей. Проект представила во вторник продюсер ленты Олеся Гидрат в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

Ранее Кончаловский сообщил журналистам, что действие картины, в основном, будет разворачиваться на мраморных карьерах Италии, где Микеланджело брал материал для своих произведений.

По словам продюсера, "бюджет ленты составит 780 млн рублей", у Минкультуры создатели фильма запрашивают 60 млн рублей. "Съемки фильма начнутся 27 августа, летом 2018 года картина должна быть закончена", - сказала Гидрат.

Исполнитель главной роли пока не найден. Однако уже известно, что в картине будут заняты западные актеры, среди которых Якоб Диль, снимавшихся в "Рае" Кончаловского.

Также сегодня свой будущий фильм представил режиссер, создатель картин "Майор" и "Дурак" Юрий Быков. Его новая лента будет называться "Сторож". По словам режиссера, жанр фильма - "остросюжетный триллер с элементами мелодрамы". Производственный бюджет картины - 55 млн рублей, она должна быть закончена к концу 2018 года.

В свою очередь Игорь Угольников рассказал на питчинге о картине "Учености плоды" с Сергеем Безруковым в главной роли. Общий бюджет фильма - более 200 млн рублей, у Минкультуры создатели просят 60 млн рублей.

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