Режиссер Евгений Сокуров планирует сделать военную драму про Донбасс

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Режиссер Евгений Сокуров планирует снять фильм "Свидетель" про события в Донбассе. Он представил проект во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

"События нашего фильма будут происходить в 2014 году на востоке Украины, где каждый день гибнут люди, - сказал режиссер. - Картина будет о человеке, который, пройдя через испытания, сумел сохранить в себе доброту". Главную роль исполнит Алексей Гуськов, также в фильме заняты актеры из Словакии, Грузии, Франции. Главный герой фильма - военный корреспондент.

Также в Минкультуры представили фильм "Клятва" Владимира Котта. Бюджет фильма - 118 млн рублей. Премьера картины должна состояться 18 марта 2019 года - к пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

В свою очередь режиссер Оксана Карас рассказала о новом фильме "Выше неба". По ее словам, это будет и семейное кино, и драма взросления, и детектив. Главную роль исполнит Семен Трескунов.