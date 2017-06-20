Юрий Кара просит государство поддержать его фильм об академике Андрее Сахарове

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Юрий Кара просит поддержать свой новый художественный фильм "Сахаров" об академике, правозащитнике и одном из создателей советской водородной бомбы Андрее Сахарове (1921-1989). Режиссер представил проект во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

"Действие фильма происходит с 1970-х годов до получения Сахаровым Нобелевской премии, когда академик активно занимался диссидентской деятельностью, - рассказал Кара. - Очень прошу поддержать этот проект".

Бюджет фильма, по словам режиссера, составляет "порядка 100 млн рублей", у Минкультуры Кара просит 50 млн рублей. "Пока Андрея Сахарова играет Александр Филиппенко, но, думаю, мы будем рассматривать на эту роль и другие кандидатуры", - отметил режиссер.

"После прочтения сценария мне показалось, что это материал для большой телевизионный картины, если будет снято кино, оно дойдет до меньшего числа зрителей", - сказала после выступления Кары член экспертного совета, продюсер Наталья Мокрицкая.

"Я с вами абсолютно согласен, Сахаров достоин телесериала, но сейчас речь идет о фильме, который будет показан на международных фестивалях", - откликнулся Юрий Кара.