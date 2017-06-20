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На Московском международном кинофестивале покажут четыре картины из Польши

Культура
20 июня, 14:24 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

В программе фестиваля - последний фильм Вайды "Послеобразы", картина Холланд "След зверя", анимационный фильм "Ван Гог. С любовью, Винсент" и короткометражный фильм "Поиграй со мной"

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ВАРШАВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Последний фильм Анджея Вайды "Послеобразы" (Powidoki, 2016), драма "След зверя" (Pokot, 2017) Агнешки Холланд, а также анимационный фильм "Ван Гог. С любовью, Винсент" (Twj Vincent, 2017) и короткометражка "Поиграй со мной" (Zagraj ze mn, 2016) будут представлять Польшу на 39-м Московском международном кинофестивале.

"Послеобразы" стала последней картиной знаменитого польского режиссера Вайды, ушедшего из жизни после воспаления легких в прошлом году в возрасте 90 лет. Эта лента рассказывает о последних годах жизни художника Владислава Стржеминского - пионера польского авангарда 1920-1930 годов. Действие фильма происходит в 1948-1952 гг., когда художник пытался бороться с властью за свободу самовыражения. Сам Вайда был свидетелем этих событий, так как близко знал художника. В 2016 году "Послеобразы" выдвигалась кандидатом на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"След зверя" Холланд в прошлом году получил престижную награду имени Альфреда Бауэра на Берлинском кинофестивале. Эта лента повествует о пожилой женщине, взявшей на себя роль вершителя судеб. Это фильм-призыв об уважении к природе, о протесте против охоты и убийства животных для забавы, а также о роли женщин в современном мире, особенно женщин старшего возраста.

Среди 10 работ, которые были отобраны для конкурса короткометражных фильмов оказалась лента Милены Дутковской "Поиграй со мной". Это фильм о девушке Лизе, приезжающей навестить своего кузена, которого она не видела на протяжении пяти лет. Встретившись, они возвращаются к детским забавам и проделкам. Картина была отмечена жюри во время крупнейшего польского национального кинофестиваля в городе Гдыня.

"Ван Гог. С любовью, Винсент" - первый полностью рисованный маслом анимационный фильм, режиссерами которого стали Дорота Кобеля и Хью Велчман. Над созданием картины работали 115 художников, выполнивших в технике Ван Гога все 65 тыс. кадров этого фильма.

Польские кинематографисты неоднократно получали награды на Международном кинофестивале в Москве. Созданный при поддержке Института польского кино фильм "Глубокая любовь" (Deep Love, 2013) режиссера Яна Матушиньского выиграл конкурс документального кино на 36-м московском фестивале. В 2013 году лучшим в секции документальных фильмов стал Павел Лозиньский с фильмом "Отец и сын" (Ojciec i syn, 2013). В 2010 году Ян Кидава-Блоньский был назван лучшим режиссером за фильм "Розочка" (Rozyczka, 2010), а картина "Реверс" (Revers, 2009) Бориса Ланкоша стала победителем в секции "Перспективы". В 2009 году "Малая Москва" (Mala Moskwa, 2008) Вальдемара Кшистека получила приз зрительских симпатий.

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Московский международный кинофестиваль - 2017
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