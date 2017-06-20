Российские женщины-режиссеры представили проекты фильмов про поиски любви

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Наталья Мещанинова, написавшая сценарий к фильму - победителю "Кинотавра", картине "Аритмия" Бориса Хлебникова, планирует снять ленту "Сердце Мира" про человека, который ищет любовь.

Режиссер и сценарист сообщила об этом во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

Мещанинова написала и сценарий к будущему фильму. "Герой, по профессии ветеринар, ищет семью, дом, которого у него никогда не было, пытается найти близких людей среди чужих, - сказала она. - Мы планируем снимать очень чувственную историю".

Главную роль сыграет Степан Девонин. Роль, отметила режиссер, писалась специально под него. Женскую роль исполнит актриса Яна Сексте.

Также свой фильм "Барсук" про любовь между юными девушкой и молодым человеком представила Оксана Бычкова. В первых числах сентября начнутся съемки, весной 2018 года работа должна быть закончена, чтобы летом лента вышла в прокат.

Еще один проект - фильм "Воскресенье" - снимает режиссер Светлана Проскурина. По словам создателей картины, эта лента - "социальная драма, где будет много-много юмора и иронии".