Паль и Пересильд сыграют в фильме про любовь раввина и русской девушки

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Режиссер Михаил Агранович планирует поставить фильм "Дорога в Райск" про любовь молодого раввина и русской девушки. Агранович представил будущую картину во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.
"Актеры, которые будут играть в фильме, уже выбраны", - сказал режиссер. Главную роль исполнит Александр Паль, в его возлюбленную перевоплотится Юлия Пересильд. Также в фильме планируют снять Алису Фрейндлих, Владимира Ильина, Леонида Ярмольника.
"По сюжету молодой раввин приезжает из города Харьков в незнакомый город, в незнакомую среду, - отметил режиссер. - В итоге он понимает, что любовь все побеждает, она - главный бог для всех". Бюджет фильма - 71 млн рублей. Предполагается, что фильм будет снят в копродукции с Израилем.