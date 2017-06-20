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Паль и Пересильд сыграют в фильме про любовь раввина и русской девушки

Культура
20 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Также в фильме планируют снять Алису Фрейндлих, Владимира Ильина, Леонида Ярмольника

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Юлия Пересильд

Юлия Пересильд

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Режиссер Михаил Агранович планирует поставить фильм "Дорога в Райск" про любовь молодого раввина и русской девушки. Агранович представил будущую картину во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

"Актеры, которые будут играть в фильме, уже выбраны", - сказал режиссер. Главную роль исполнит Александр Паль, в его возлюбленную перевоплотится Юлия Пересильд. Также в фильме планируют снять Алису Фрейндлих, Владимира Ильина, Леонида Ярмольника.

"По сюжету молодой раввин приезжает из города Харьков в незнакомый город, в незнакомую среду, - отметил режиссер. - В итоге он понимает, что любовь все побеждает, она - главный бог для всех". Бюджет фильма - 71 млн рублей. Предполагается, что фильм будет снят в копродукции с Израилем.

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