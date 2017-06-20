Александр Гордон снимет в своем фильме Петра Толстого

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Телеведущий и режиссер Александр Гордон снимет сатирический фильм "Дядя Саша", в котором сыграет одну из главных ролей. К участию в проекте он, в частности, пригласил вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Гордон рассказал о ленте во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

"Я в проекте выступаю как автор сценария, режиссер, исполнитель главной роли", - сказал Гордон. В фильме, жанр которого определен как "сатирическая комедия", он сыграет режиссера Александра Авербуха. Также в картине заняты Василий Бархатов, Никита Ефремов, Серней Пускепалис, Ольга Яковлева. "В роли депутата выступит вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а музыкант Борис Березовский сыграет знаменитого музыканта", - сообщил Гордон.

Он не раскрыл сюжет будущего фильма, однако отметил, что его название отсылает к пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня". Режиссер планирует начать съемки 18 июля, до конца августа закончить съемочный период, чтобы к Новому году завершить все работы. Гордон добавил, что его лента адресована "широкому, но глубокому зрителю".