Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Александр Гордон снимет в своем фильме Петра Толстого

Культура
20 июня, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В сатирической картине "Дядя Саша" также сыграют Василий Бархатов, Никита Ефремов, Серней Пускепалис и Ольга Яковлева

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Телеведущий и режиссер Александр Гордон снимет сатирический фильм "Дядя Саша", в котором сыграет одну из главных ролей. К участию в проекте он, в частности, пригласил вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Гордон рассказал о ленте во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

"Я в проекте выступаю как автор сценария, режиссер, исполнитель главной роли", - сказал Гордон. В фильме, жанр которого определен как "сатирическая комедия", он сыграет режиссера Александра Авербуха. Также в картине заняты Василий Бархатов, Никита Ефремов, Серней Пускепалис, Ольга Яковлева. "В роли депутата выступит вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а музыкант Борис Березовский сыграет знаменитого музыканта", - сообщил Гордон.

Он не раскрыл сюжет будущего фильма, однако отметил, что его название отсылает к пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня". Режиссер планирует начать съемки 18 июля, до конца августа закончить съемочный период, чтобы к Новому году завершить все работы. Гордон добавил, что его лента адресована "широкому, но глубокому зрителю".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Толстой, Петр Олегович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
19
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея Баталова
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
3
Sky: силы международной коалиции сбили сирийский беспилотник
4
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
5
Делу — время: как последние поправки в Трудовой кодекс отразятся на зарплате
6
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
7
Новейший автомат АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации
Темы дня
Загрузка...
Реклама