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Создатели фильма "Пальмира" хотели снять Хавьера Бардема в главной роли

Культура
20 июня, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В фильме расскажут про дагестанского врача, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми тайно бежит в Сирию

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Создатели российско-сирийского фильма "Пальмира" хотели бы снять актера Хавьера Бардема в главной роли. Об этом сообщила во вторник исполнительный продюсер картины Екатерина Борисова в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

Продюсер напомнила, что в апреле 2017 года российская компания "Пролайн-медиа" и самая большая продюсерская компания Сирии Shaghaf подписали соглашение о совместном производстве фильма "Пальмира", церемония состоялась в Минкультуры.

"Мы хотели бы, чтобы главную роль в картине исполнил Хавьер Бардем", - сказала Екатерина Борисова. Режиссер ленты - Иван Болотников. Уже в сентябре, по словам продюсера, съемочная группа отправится в Сирию, где будут проходить съемки. Картина должна выйти на экраны в 2019 году.

В фильме расскажут про дагестанского врача, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми тайно бежит в Сирию.

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